«Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезонаЧемпионат 05:05

Спорт день за днем

«Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезона

Политика Путин: россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства Россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.

Финансы Доллар в мае: проблемы могут начаться уже с первого числа Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты": - Весь финансовый мир 1 мая будет напряженно наблюдать за решением, которое Комитет по открытым рынкам ФРС США примет относительно процентной ставки.

Энергетика «Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом» Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».

Авто Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.

Шоу-бизнес В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.

Экономика Россиянам пообещали увеличить зарплату Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.

Энергетика Роснефть заявила о полном соответствии поставляемой нефти ГОСТу Роснефть сдает в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» нефть, которая полностью соответствует требованиям ГОСТа, это подтверждают лабораторные исследования, проведенные обеими компаниями, сообщил представитель Роснефти.

Происшествия Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.

Происшествия Неизвестный устроил стрельбу близ церкви в Балтиморе, есть погибшие Как сообщает телеканал Fox News, полиция американского города Балтимор в штате Мэриленд сообщает о стрельбе близ местной церкви.

Кино Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов» Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.

Политика Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска Глава Орска Андрей Одинцов покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности мэра станет его заместитель Василий Козупица.

Технологии Tele2 запустил технологию eSim в России Оператор Tele2 запустил в России технологию eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без физической сим-карты.

Спорт Российская самбистка сломала в драке нос сопернице Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.

Политика В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Политика В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Хоккей «Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии "Колорадо Эвеланш" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Общество МВД потребовало доступ к врачебной тайне В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.

Политика The National Interest предлагает США план примирения с Россией Американское издание The National Interest назвало способ примирения США с Российской Федерацией.

Политика Рада призвала отменить указ о выдаче паспортов жителям Донбасса Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала отменить указ об упрощённом режиме получения гражданства жителями ДНР и ЛНР.

Экономика ФТС предлагает повысить импортные пошлины на концентрат сока Добавим, что предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз РФ в апреле 2019 года.