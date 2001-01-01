«Милан» рассказал о травмах Доннаруммы и ПакетаМатч ТВ 14:03

Пресс-служба "Милана" на официальном сайте рассказала о травмах футболистов команды Джанлуиджи Доннаруммы и Лукаса Пакета, которые те получили в матче 30-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (1:1). Сообщается, что Доннарумма получил повреждение первой степени мышцы-сгибателя правого бедра.

«Милан» рассказал о травмах Доннаруммы и Пакета

Футбол «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России В первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 (Миранчук, 68; Новосельцев, 86 — Еременко, 50; Попов, 84).

Космос НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Политика США призвали Германию увеличить расходы на НАТО Администрация Соединенных Штатов призвала Германию увеличить военные расходы и выполнить обязательства перед НАТО.

Общество В Польше откроется самый глубокий бассейн в мире К концу года в Польше может открыться бассейн глубиной в сорок пять метров, сообщает CNN.

Экономика Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.

Наука «Земля-снежок» растаяла удивительно быстро Группа ученых из Китая и США выступила с предположением, что позднепротерозойское оледенение завершилось по геологическим меркам неожиданно быстро: покрывавшие всю Землю до экватора льды растаяли за один миллион лет.

Авто Новый кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля Как стало известно российским СМИ, презентация нового кроссовера будет проходить в Москве, а между тем на заводе компании уже состоялся тестовый запуск новинки, который прошел успешно.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.

Общество Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика Зеленский высказался по «русскому вопросу» Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает российские власти врагами, заявил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.

Экономика ЦБ предложил переводить зарплаты по номеру телефона Напомним, ЦБ запустил в январе этого года систему быстрых платежей, которая сделала доступной услугу перевода денежных средств на счета других банков по номеру телефона.

Политика Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе» Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, обошедший действующего главу республики Петра Порошенко в первом туре выборов, принял предложение конкурента прийти на дебаты.

Кино Минюст против Спилберга: Сможет ли Netflix бороться за «Оскар» Министерство юстиции США предупредило Академию кинематографических искусств и наук (вручает премии «Оскар»), что любые попытки ограничить возможность Netflix и других потоковых сервисов выдвигать фильмы на «Оскар» могут нарушать антимонопольное законодательство, пишет Variety.

Энергетика Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.

Политика Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".

Наука В NASA разработали крыло нового типа Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Новые настройки появятся у некоторых пользователей сегодня и в ближайшие недели станут доступны для всех в последней версии приложения WhatsApp.

Происшествия Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.