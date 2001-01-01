Футбол

«Милан» рассказал о травмах Доннаруммы и ПакетаМатч ТВ 14:03

Милан — Удинезе
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
41′
Кшиштоф Пионтек
44′
46′
Самир
Бен Уилмот
55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
67′
76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
Пресс-служба "Милана" на официальном сайте рассказала о травмах футболистов команды Джанлуиджи Доннаруммы и Лукаса Пакета, которые те получили в матче 30-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (1:1). Сообщается, что Доннарумма получил повреждение первой степени мышцы-сгибателя правого бедра.
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