Футбол

«Милан» пропустил самый быстрый гол в чемпионате Италии за 15 летГазета.Ru вчера в 18:43

Сампдория — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
Грегуар Дефрель
1′
15′
Сусо
25′
Самуэль Кастильехо
Роналдо Виейра Нан
37′
46′
Рикардо Родригес
Андреа Конти
64′
Сусо
Патрик Кутроне
65′
Тьемуэ Бакайоко
Гастон Рамирес
Риккардо Сапонара
66′
71′
Лукас Биглия
Лукас Пакета
Роналдо Виейра Нан
Якуб Янкто
79′
Фабио Куальярелла
Маноло Габбьядини
87′
90′+1′
Матео Мусаккьо
Дефрель направился в штрафную площадь соперников прессинговать голкипера Джанлуиджи Доннарумму, который в итоге отдал пас прямо ему в ноги. По информации Opta, этот мяч в ворота "Милана" стал самым быстрым в чемпионате Италии с сезона-2004/05.
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