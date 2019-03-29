«Милан» пропустил самый быстрый гол в чемпионате Италии за 15 летГазета.Ru вчера в 18:43

Дефрель направился в штрафную площадь соперников прессинговать голкипера Джанлуиджи Доннарумму, который в итоге отдал пас прямо ему в ноги. По информации Opta, этот мяч в ворота "Милана" стал самым быстрым в чемпионате Италии с сезона-2004/05.

«Милан» пропустил самый быстрый гол в чемпионате Италии за 15 лет

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