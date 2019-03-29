Футбол

«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минутеЕвро-футбол.ру вчера в 17:25

Сампдория — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
Грегуар Дефрель
1′
15′
Сусо
25′
Самуэль Кастильехо
Роналдо Виейра Нан
37′
46′
Рикардо Родригес
Андреа Конти
64′
Сусо
Патрик Кутроне
65′
Тьемуэ Бакайоко
Гастон Рамирес
Риккардо Сапонара
66′
71′
Лукас Биглия
Лукас Пакета
Роналдо Виейра Нан
Якуб Янкто
79′
Фабио Куальярелла
Маноло Габбьядини
87′
90′+1′
Матео Мусаккьо
"Милан" обостряет борьбу за зону Лиги чемпионов. В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным. "Россонери" остаются на четвертом месте с 51 очком.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Сампдория» - «Милан»: смогут ли «россонери» победить?

Все про Спорт ру29 марта в 10:17

«Милан» потерпел второе поражение подряд, уступив «Сампдории»

Спорт-Экспрессвчера в 17:31

«Милан» в гостях проиграл «Сампдории», пропустив после грубейшей ошибки Доннаруммы

Матч ТВвчера в 17:28

«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив гол на первой минуте

ProstoProSportвчера в 17:19

«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на 33-й секунде из-за ошибки Доннаруммы

Чемпионатвчера в 17:25

«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив через 33 секунды после начала матча

Sports.ruвчера в 17:24

«Милан» пропустил самый быстрый гол в чемпионате Италии за последние 15 лет

Sport24.ruвчера в 21:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Политика

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Движение «Открытая Россия», основанное Михаилом Ходорковским, объявило о своей ликвидации, сообщает «МБХ-медиа».
Обновлено в 03:31
Политика

На Украине предложили наказать Россию правописанием

Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Экономика

Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана

Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
Обновлено в 01:26
Политика

Чапутова лидирует на выборах президента Словакии

Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова побеждает на состоявшихся в субботу выборах президента республики.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

По информации портала «74.ru», в Приморье нашли тело 18-летнего призывника из Магнитогорска Станислава Кузёмы, служившего в войсковой части № 39255.
Обновлено в 03:12
Политика

На Украине началось голосование на выборах президента страны

Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.
Обновлено в 01:03
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика

В Вашингтоне прошли протесты против встречи глав МИД стран НАТО

В сквере Лафайет напротив Белого дома состоялась акция протеста против саммита НАТО и проведения встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, которая пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.
Обновлено вчера в 22:52
Интернет

Цукерберг призвал власти активнее регулировать интернет

Обновлено в 03:19
Политика

Глава Тувы рассказал, когда в республике ждут Путина

В конце августа 2018 года Путин провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.
Обновлено в 03:28
Политика

В Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества

Обновлено вчера в 05:52
Культура

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено вчера в 19:56
Политика

На Украине проходят президентские выборы

На Украине стартовал первый тур президентских выборов, передает «112 Украина».
Обновлено в 03:18
Общество

Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Уральский Камышлов остался без воды из-за аварии

Обновлено вчера в 16:55
Политика

Порошенко запустил «поезд для орков» перед выборами

Кроме того, в день тишины перед выборами Порошенко устроил публичный молебен.
Обновлено в 01:47
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой объяснил решение дочери жить с родителями певицы

Полузащитник ФК «Волга» Евгений Алдонин рассказал, что дочь Юлии Началовой Вера не согласилась жить с его семьей.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Футбол

Балотелли повторил рекорд «Марселя» полувековой давности

Как сообщает Opta, Балотелли забивал во всех пяти домашних матчах «Марселя» после перехода в клуб в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 02:37
Футбол

Агуэро сравнялся с Дефо по числу голов в АПЛ

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отличился забитым мячом в игре с "Фулхэмом" в рамках 32-го тура АПЛ (2:0). Этого гол стал для аргентинца 162-м в чемпионате, что позволил ему сравняться с Джермейном Дефо, разделив с англичанином седьмое место.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено вчера в 23:47
Хоккей

Овечкин и Панарин признаны главными звездами дня в НХЛ

Капитан "столичных" был признан первой звездой дня после того, как двумя заброшенными шайбами помог своему клубу обыграть "Тампу-Бэй Лайтнинг" (6:3). Своим дублем Ови смог преодолеть рубеж в 50 заброшенных шайб за сезон.
Обновлено в 03:07
Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

В Китае семь человек погибли и пять пострадали при взрыве на заводе

Семь человек погибли, ещё пять пострадали в результате пожара и взрыва на заводе в городском округе Куньшань в провинции Цзянсу, говорится в заявлении администрации города.
Обновлено в 02:15
Культура

Филиал Лувра в ОАЭ не знает о местонахождении картины да Винчи

Обновлено в 01:08
Происшествия

СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике

Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено вчера в 11:19
Политика

Порошенко напомнил о прекращении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко напомнил гражданам страны, что 1 апреля договор о дружбе с Россией утрачивает силу.
Обновлено в 02:44
Футбол

ФК «Ростов» одержал победу над «Уралом»

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Уралом». Команды встретились в донской столице 30 марта.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено 29 марта в 00:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное