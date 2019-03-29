«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минутеЕвро-футбол.ру 17:25

"Милан" обостряет борьбу за зону Лиги чемпионов. В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным. "Россонери" остаются на четвертом месте с 51 очком.

Все про Спорт ру

Политика Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.

Авто Новый корейский бренд NeuWai представил в Сеуле автомобили будущего Производитель Songuo Motors из Южной Кореи презентовал в Сеуле на мотор-шоу сразу несколько моделей своего нового бренда NeuWai.

Происшествия Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.

Армия и оружие Французский эксперт рассказал об успехе России в Сирии Россия одержала победу в Сирии благодаря качественно проработанной стратегии и новаторским инструментам ведения войны.

Шоу-бизнес Мария Максакова: «Мама не хотела меня рожать» Максакова призналась, что могла бы вообще не родиться, если бы отец не настоял на своем, так как ее мать не хотела ребенка.

Технологии Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Политика На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия» На официальном сайте президента Петра Порошенко появилась петиция, в которой предлагается изменить нормы написания слова "Россия" в украинском языке.

Гаджеты В апреле HP выпустит серию ноутбуков с AMOLED-дисплеем В апреле компания HP выпустит серию трансформируемых ноутбуков с AMOLED-дисплеем.

Армия и оружие Израиль сообщил о запуске пяти ракет из сектора Газа Из сектора Газа в воскресенье был зафиксирован запуск пяти ракет по территории Израиля.

Технологии Цукерберг требует госрегулирования интернета Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.

Здоровье Спортсменка из Португалии родила сына в коме Спортсменка-каноистка из Португалии родила сына на 32-й неделе беременности через два месяца после того, как врачи констатировали у нее смерть мозга.

Политика Украина переходит на летнее время Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).

Происшествия Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.

Происшествия В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.

Хоккей Завгородний подписал контракт новичка с «Калгари» С сезона-2017/18 хоккеист выступает в Северной Америке в лиге QMJHL за команду Римоуски Океаник.

Происшествия Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский» Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.

Кино «Братство» Лунгина планируют сделать фильмом закрытия ММКФ В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддержала предложение И.Морозова, призвавшего дать протокольное поручение профильному комитету, чтобы не допустить выход в прокат 9 мая фильма "Братство".