Футбол
«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минутеЕвро-футбол.ру 17:25
Грегуар Дефрель
|1′
|15′
Сусо
|25′
Самуэль Кастильехо
Роналдо Виейра Нан
|37′
|46′
Рикардо Родригес
Андреа Конти
|64′
Сусо
Патрик Кутроне
|65′
Тьемуэ Бакайоко
Гастон Рамирес
Риккардо Сапонара
|66′
|71′
Лукас Биглия
Лукас Пакета
Роналдо Виейра Нан
Якуб Янкто
|79′
Фабио Куальярелла
Маноло Габбьядини
|87′
|90′+1′
Матео Мусаккьо
|48%
|Владение мячом
|52%
|82%
|Процент точных передач
|85%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|10
|11
|Отборы
|11
|13
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Сампдория
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Аудеро
7
Сала
3
Андерсен
15
Колли
29
Мурру
10
Прат
14
Янкто
5
Сапонара
16
Линетти
92
Дефрель
23
Габбьядини
99
Доннарумма
2
Калабрия
22
Мусаккьо
13
Романьоли
12
Конти
14
Бакайоко
39
Пакета
10
Чалханоглу
63
Кутроне
19
Пионтек
7
Кастильехо
Милан
Расстановка 4‑3‑3
"Милан" обостряет борьбу за зону Лиги чемпионов. В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным. "Россонери" остаются на четвертом месте с 51 очком.
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