Футбол

«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минутеЕвро-футбол.ру 17:25

Сампдория — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
Грегуар Дефрель
1′
15′
Сусо
25′
Самуэль Кастильехо
Роналдо Виейра Нан
37′
46′
Рикардо Родригес
Андреа Конти
64′
Сусо
Патрик Кутроне
65′
Тьемуэ Бакайоко
Гастон Рамирес
Риккардо Сапонара
66′
71′
Лукас Биглия
Лукас Пакета
Роналдо Виейра Нан
Якуб Янкто
79′
Фабио Куальярелла
Маноло Габбьядини
87′
90′+1′
Матео Мусаккьо
"Милан" обостряет борьбу за зону Лиги чемпионов. В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным. "Россонери" остаются на четвертом месте с 51 очком.
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