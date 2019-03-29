«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минутеЕвро-футбол.ру вчера в 17:25

"Милан" обостряет борьбу за зону Лиги чемпионов. В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным. "Россонери" остаются на четвертом месте с 51 очком.

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