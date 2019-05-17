Футбол
«Милан» предложит Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евроSport24.ru 20:26
По данным источника, «россонери» собираются провести переговоры с 60-летним специалистом в Лондоне. На встрече главный исполнительный директор «Милана» Иван Газидис предложит Сарри 3-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:31, Ашберн
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Обновлено в 19:15
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Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
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Обновлено в 07:40
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
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Кино
В сети появился первый трейлер сериала «Бэтвумен»
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Общество
В Екатеринбурге остановили стройку храма: коротко о главных событиях четвертого дня протестов
Обновлено в 21:25
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
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Обновлено вчера в 20:45
Космос
Ученые рассказали о влиянии космоса на здоровье астронавтов
Специалисты провели исследование в ходе которого рассказали о влиянии космоса на здоровье астронавтов.
Обновлено вчера в 10:59
Гаджеты
OnePlus 7 Pro стоит в Китае всего $580
Стоимость OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в Китае В Китае базовая версия OnePlus 7 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ предлагается за $436, которая в Европе является максимальной и стоит €610.
Обновлено в 10:07
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
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Глава Хакасии второй раз выиграл иск против Михаила Леонтьева
В городском суде Абакана 16 мая состоялось заседание, посвящённое иску главы Хакасии Валентина Коновалова в отношении пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, назвавшего 13 декабря прошлого года в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Коновалова «дебилом».
Обновлено в 21:42
Происшествия
В Хабаровском крае многодетная мать пыталась выбросить младенца в окно
Многодетная мать осуждена на шесть лет колонии общего режима за попытку задушить и скинуть с балкона девятимесячного сына, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 22:00
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Игры
Для «Metro: Exodus» выпустят два сюжетных дополнения
Для игры планируется выпустить два сюжетных дополнения, которые позволят поиграть за новых персонажей.
Обновлено в 17:14
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Футбол
Тотти: не считаю, что Роналду провалил первый сезон в «Ювентусе»
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Обновлено в 17:08
Интернет
Instagram закроет приложение для обмена сообщениями Direct
В июне этого года Instagram закроет отдельное приложение для обмена сообщениями между пользователями Direct, сообщает TechCrunch.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Эсминцы США вошли в Персидский залив
Обновлено в 20:20
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Энергетика
Ущерб от грязной нефти на нефтепроводе «Дружба» обещают компенсировать
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Обновлено вчера в 19:37
Кино
Фанаты «Игры престолов» потребовали переделать восьмой сезон
Фанаты сериала «Игра престолов» потребовали снять восьмой сезон заново, так как их полностью не устроил предложенный сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Уайссом сюжет.
Обновлено в 04:29
Хоккей
Чехия одержала победу над Латвией на чемпионате мира
Обновлено в 16:51