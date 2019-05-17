Футбол

«Милан» предложит Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евроSport24.ru 20:26

По данным источника, «россонери» собираются провести переговоры с 60-летним специалистом в Лондоне. На встрече главный исполнительный директор «Милана» Иван Газидис предложит Сарри 3-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
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«Милан» предложит Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро

Sport24.ru20:26

СМИ: «Милан» предложит Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро

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СМИ: «Милан» намерен предложить Сарри 3 миллиона евро в год

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