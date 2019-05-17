Футбол
«Милан» предложит Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евроSport24.ru вчера в 20:26
По данным источника, «россонери» собираются провести переговоры с 60-летним специалистом в Лондоне. На встрече главный исполнительный директор «Милана» Иван Газидис предложит Сарри 3-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: «Милан» предлагает Сарри зарплату 3 миллиона евро в год и контроль над трансферами
Sportbox.RUвчера в 15:43
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Культура
Скульптуру Джеффа Кунса «Кролик» продали на рекордные $91,1 млн
Обновлено вчера в 02:31
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено вчера в 19:05
Религия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Политика
В Конгрессе США одобрили новые санкции за вмешательство в выборы
Как заявил глава комитета, республиканец Линдси Грэм, законопроект под номером номер 1328 и с названием DETER Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act — «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы») предусматривает санкции против подозреваемых в попытках повлиять на выборы.
Обновлено в 01:57
Общество
В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема
Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Самолет рейса «Ларнака — Самара» экстренно сел в Краснодаре
В аэропорту Краснодара совершил незапланированную посадку самолет, следовавший из Ларнаки в Самару.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске
В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор.
Обновлено в 01:48
Наука
Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин
Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Истребитель F-16 врезался в склад в США
Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Политика
В понедельник в Киеве состоится инаугурация Владимира Зеленского
Обновлено вчера в 11:22
Наука
Назван фактор, повышающий риск развития рака
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на десять процентов.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Экономика
Большая часть российских семей не имеют сбережений
Средний объем сбережений россиян составляет 140-210 тысяч рублей. При этом половина семей имеет накоплений менее 56 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Олег Харитонов: «Женщина шантажировала меня несуществующим ребенком»
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Помпео назвал три точки сближения России и США
Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Великобритания возглавила список самых пьющих стран мира
Обновлено вчера в 07:34
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено вчера в 12:05
Кино
Актёр Пускепалис отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»
Заслуженный артист России Сергей Пускепалис отказался сниматься в кино на Западе, поскольку не хочет «участвовать там, где не уважают Россию и русских».
Обновлено в 01:13
Общество
Создатель пирамиды Лувра умер в возрасте 102 лет
В США на 103-м году жизни скончался американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 00:27
Общество
В Парке Горького открывается музыкальная «Летняя сцена»
В День парков, 18 мая, в Парке Горького открывается «Летняя сцена».
Обновлено в 00:00
Футбол
Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»
Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.
Обновлено вчера в 17:59
Единоборства
WBC может наказать Деонтея Уайлдера за угрозу убить соперника
Обновлено вчера в 14:07