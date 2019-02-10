Футбол

«Милан» поставил ультиматум ГаттузоSoccer.ru 09:39

Руководство "Милана" поставило ультиматум главному тренеру команды Дженнаро Гаттузо. Специалист сохранит свой пост, если "россонери" попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона. Сегодня миланцы могут подняться на 4-е место в турнирной таблице Серии А, если победят "Кальяри".
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«Милан» поставил ультиматум Гаттузо

Soccer.ru09:39

Прогноз на матч «Милан» - «Кальяри»: вернёт ли команда Гаттузо себе 4-е место в Серии А

Евро-футбол.рувчера в 22:05

СМИ узнали, в каком случае Гаттузо останется главным тренером «Милана»

Sportbox.RU09:38

СМИ: Гаттузо останется в «Милане» только в случае финиша в топ-4 чемпионата Италии

Спорт-Экспресс09:26

Источник: Гаттузо останется тренером «Милана» лишь в случае финиша в топ-4

Чемпионат09:11

Стало известно, при каком условии Гаттузо продолжит тренировать «Милан»

LiveSport.ru09:49

СМИ узнали, в каком случае Гаттузо останется главным тренером «Милана»

Матч ТВ09:38
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:34, Ашберн
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На «Маршах материнского гнева» прошли задержания

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Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.
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Происшествия

В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле

В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено падение метеорита на территории Венесуэлы.
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Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.
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Происшествия

«Живым щитом» гаишников займется центральный аппарат ГИБДД

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Общество

«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Общество

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Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
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Авто

Составлен топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива

Автоэксперты составили рейтинг внедорожников с самым высоким расходом топлива.
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Политика

На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики

Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок

Врачи диагностировали у 15-летней школьницы перелом поясничного позвонка, пишет сайт kp.ru со ссылкой на маму пострадавшей.
Обновлено в 09:09
Кино

В новой серии «Простоквашино» покажут влюбленного Дядю Федора

Серия называется «Вишневая феерия», ее уже можно посмотреть на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм», сообщают «Актуальные новости».
Обновлено в 03:12
Здоровье

Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов

Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
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Обновлено вчера в 08:46
Здоровье

Названы шесть симптомов появления рака у мужчин

Зарубежные онкологи назвали шесть часто игнорируемых мужчинами симптомов рака, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 03:25
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После беспорядков в самарской колонии больше 10 заключенных пострадали

Обновлено вчера в 00:59
Происшествия

Сербия направила протест Хорватии после избиения своих спортсменов

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Обновлено в 10:07
Происшествия

Испанский официант задержан по подозрению в убийстве русской девушки

Обновлено в 09:00
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Назван способ учить иностранные слова во сне

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Обнародована зарплата Головина в «Монако»

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Microsoft призвал отказаться от Internet Explorer

Корпорация Microsoft призвала пользователей отказаться от браузера Internet Explorer, так как специалисты компании не уверены в его безопасности.
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Россия победила Чехию в матче хоккейного Евротура

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче третьего этапа Евротура—Шведских хоккейных игр.
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В Газпромбанке заявили, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала у них новых счетов.
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Названы самые удобные автомобили на рынке России

Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве

В Москве в районе Медведково во время матча хоккейных юношеских команд "Северная Звезда" и "Дмитров" произошел конфликт между родителями двух десятилетних игроков.
Обновлено вчера в 17:30
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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