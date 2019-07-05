Футбол
«Милан» покупает Беннасера за 16 млн евроЕвро-футбол.ру 03:29
Хавбек "Эмполи" Исмаэль Беннасер в ближайшее время перейдет в "Милан", рапортует сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. "Россонери" заплатят за 21-летнего алжирского исполнителя 16 миллионов евро. Также "Эмполи" может получить 1 миллион в качестве бонусов.
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