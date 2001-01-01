Футбол

«Милан» подтвердил, что Доннарумма и Пакета получили серьезные травмыСпорт-Экспресс 13:16

Милан — Удинезе
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
41′
Кшиштоф Пионтек
44′
46′
Самир
Бен Уилмот
55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
67′
76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
"Милан" на своем официальном сайте сообщил о травмах голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и полузащитника Лукаса Пакеты. Оба футболиста получили повреждения в матче чемпионата Италии с "Удинезе" (1:1). Сообщается, что у Доннаруммы повреждение мышцы сгибателя правого бедра.
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