Футбол

«Милан» подтвердил, что Доннарумма и Пакета получили серьезные травмыСпорт-Экспресс вчера в 13:16

Милан — Удинезе
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, 2 апреля
Стадион «Джузеппе Меацца»
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
41′
Кшиштоф Пионтек
44′
46′
Самир
Бен Уилмот
55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
67′
76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
"Милан" на своем официальном сайте сообщил о травмах голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и полузащитника Лукаса Пакеты. Оба футболиста получили повреждения в матче чемпионата Италии с "Удинезе" (1:1). Сообщается, что у Доннаруммы повреждение мышцы сгибателя правого бедра.
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