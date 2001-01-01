«Милан» подтвердил, что Доннарумма и Пакета получили серьезные травмыСпорт-Экспресс 13:16

"Милан" на своем официальном сайте сообщил о травмах голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и полузащитника Лукаса Пакеты. Оба футболиста получили повреждения в матче чемпионата Италии с "Удинезе" (1:1). Сообщается, что у Доннаруммы повреждение мышцы сгибателя правого бедра.

«Милан» подтвердил, что Доннарумма и Пакета получили серьезные травмы

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