Футбол
«Милан» подтвердил, что Доннарумма и Пакета получили серьезные травмыСпорт-Экспресс 13:16
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
|11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
|41′
Кшиштоф Пионтек
|44′
|46′
Самир
Бен Уилмот
|55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
|65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
|67′
|76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
|57%
|Владение мячом
|43%
|83%
|Процент точных передач
|75%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|7
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|5
|10
|Отборы
|7
|14
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Милан
Расстановка 4‑3‑1‑2
25
Мануэль Рейна
2
Калабрия
22
Мусаккьо
13
Романьоли
93
Лаксальт
14
Бакайоко
21
Биглия
10
Чалханоглу
7
Кастильехо
19
Пионтек
63
Кутроне
1
Муссо
87
Де Майо
4
Опоку
24
Уилмот
7
Окака-Чука
38
Мандрагора
10
Де Пауль
6
Фофана
90
Зегелар
15
Лазанья
23
Пуссетто
Удинезе
Расстановка 3‑5‑2
"Милан" на своем официальном сайте сообщил о травмах голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и полузащитника Лукаса Пакеты. Оба футболиста получили повреждения в матче чемпионата Италии с "Удинезе" (1:1). Сообщается, что у Доннаруммы повреждение мышцы сгибателя правого бедра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Политика
Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике
Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
«Старушенция»: Анна Нетребко жутко «состарилась» и напугала Киркорова
Анна Нетребко поделилась с поклонниками пугающим фото.
Обновлено в 08:08
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено в 12:03
Политика
В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма
На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Наука
Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение
Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу
Певицу Бритни Спирс поместили в психбольницу, сообщил телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на портал TMZ.
Обновлено в 18:20
Транспорт
Почему лоббируемые ЦОДД турбоперекрестки приведут к резкому всплеску аварийности в Москве
До конца нынешнего года в Москве появится первый круговой «турбоперекресток», где движение будет идти по направляющей разметке — эту идею российские дорожники позаимствовали из-за рубежа.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено в 15:42
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено в 10:08
Кино
Минюст против Спилберга: Сможет ли Netflix бороться за «Оскар»
Министерство юстиции США предупредило Академию кинематографических искусств и наук (вручает премии «Оскар»), что любые попытки ограничить возможность Netflix и других потоковых сервисов выдвигать фильмы на «Оскар» могут нарушать антимонопольное законодательство, пишет Variety.
Обновлено в 13:15
Политика
В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России
Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.
Обновлено в 10:18
Технологии
У любителей интернет-шопинга воруют деньги, используя специальные коды
Любители интернет-шопинга вводят на сайтах свои данные, чтобы совершить покупки.
Обновлено в 11:23
Футбол
«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»
«Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 17:10
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Политика
НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе
Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 20:58
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено в 15:48
Общество
Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов
Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:53
Здоровье
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено в 03:48
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
Обновлено в 17:48
Футбол
Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
Обновлено в 17:24
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00