Футбол

«Милан» подтвердил, что Доннарумма и Пакета получили серьезные травмыСпорт-Экспресс 13:16

Милан — Удинезе
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
41′
Кшиштоф Пионтек
44′
46′
Самир
Бен Уилмот
55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
67′
76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
"Милан" на своем официальном сайте сообщил о травмах голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и полузащитника Лукаса Пакеты. Оба футболиста получили повреждения в матче чемпионата Италии с "Удинезе" (1:1). Сообщается, что у Доннаруммы повреждение мышцы сгибателя правого бедра.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Милан»: Доннарумма и Пакета получили серьёзные травмы

Евро-футбол.ру14:01

«Милан» рассказал о травмах Доннаруммы и Пакета

Sportbox.RU14:03

Доннарумма пропустит несколько недель из-за травмы

Soccer.ru08:46

«Милан» подтвердил, что Доннарумма и Пакета получили серьезные травмы

Спорт-Экспресс13:16

Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмы

Чемпионат10:26

«Милан» рассказал о травмах Доннаруммы и Пакета

Матч ТВ14:03

Доннарумма и Пакета пропустят матч с «Ювентусом»

Бомбардир.ру08:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Политика

Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике

Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Происшествия

В России проводят обыски и допросы в связи с терактом в управлении ФСБ

Обновлено в 18:16
Происшествия

Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков

Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

«Старушенция»: Анна Нетребко жутко «состарилась» и напугала Киркорова

Анна Нетребко поделилась с поклонниками пугающим фото.
Обновлено в 08:08
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено в 12:03
Политика

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Наука

Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение

Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу

Певицу Бритни Спирс поместили в психбольницу, сообщил телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на портал TMZ.
Обновлено в 18:20
Транспорт

Почему лоббируемые ЦОДД турбоперекрестки приведут к резкому всплеску аварийности в Москве

До конца нынешнего года в Москве появится первый круговой «турбоперекресток», где движение будет идти по направляющей разметке — эту идею российские дорожники позаимствовали из-за рубежа.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

«Белые лебеди» пролетели над северными морями

Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено в 15:42
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Театры

На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам

Обновлено в 10:08
Кино

Минюст против Спилберга: Сможет ли Netflix бороться за «Оскар»

Министерство юстиции США предупредило Академию кинематографических искусств и наук (вручает премии «Оскар»), что любые попытки ограничить возможность Netflix и других потоковых сервисов выдвигать фильмы на «Оскар» могут нарушать антимонопольное законодательство, пишет Variety.
Обновлено в 13:15
Политика

В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России

Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.
Обновлено в 10:18
Технологии

У любителей интернет-шопинга воруют деньги, используя специальные коды

Любители интернет-шопинга вводят на сайтах свои данные, чтобы совершить покупки.
Обновлено в 11:23
Общество

Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву

Обновлено в 12:21
Футбол

«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»

«Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 17:10
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Политика

НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе

Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 20:58
Культура

Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

Обновлено в 15:48
Общество

Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов

Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:53
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ100 словенской авиакомпании

Обновлено в 10:21
Здоровье

Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха

В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено в 03:48
Футбол

«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»

Обновлено в 17:48
Футбол

Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
Обновлено в 17:24
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанлуиджи Доннарумма
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Милан» и национальной сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное