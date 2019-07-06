Футбол
«Милан» подписал защитника «Реала» Тео ЭрнандесаМК-Спорт 14:58
«Милан» оформил трансфер защитника «Реала» Тео Эрнандеса. Об этом сообщает сайт чемпионата Италии. Отмечается, что контракт футболиста и «Милана» зарегистрирован в пятницу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:03, Вашингтон
Происшествия
Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна
Обновлено в 15:39
Футбол
Семак остался недоволен судейством матча «Зенит» — «Локомотив»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Сестра Влада Топалова ждет ребенка
Девушка поблагодарила коллег и друзей за поддержку ее event-агенства, а также поведала подписчикам, что готова открыть новую главу своей жизни и уйти в декретный отпуск.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты
Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Здоровье
Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье
Обновлено вчера в 05:41
Политика
В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте
Певец откровенно рассказал о том периоде, когда начал изменять своей супруге и том, какие отношения от ищет сейчас.
Обновлено в 12:30
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Политика
Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ
Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Во Флориде не менее 15 человек пострадали при взрыве в торговом центре
Власти штата Флорида выясняют причины взрыва в торговом центре в городе Плантейшн, где пострадали от 15 до 20 человек.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона
5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 18:57
Политика
Зеленский озадачил украинцев странными гримасами
Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено в 17:19
Музыка
Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»
Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
Обновлено в 07:42
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине
Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Транспорт
Проблемы с багажом в Шереметьево: система не справилась
В первую очередь, упростят технологическую систему перевозки багажа, перераспределят потоки с перегруженного Шереметьево-D в другие терминалы аэропорта.
Обновлено в 14:21