Накануне 22-летний атакующий полузащитник стал победителем Кубка Африки в составе сборной Алжира, где в финале она обыграла команду Сенегала (1:0). Сам Беннасер принял участие во всех семи встречах турнира, записав в них на свой счет три результативные передачи.

Происшествия На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.

Футбол «Барселона» может арендовать Неймара "Барселона" может взять в аренду бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара, сообщает Sport.es.

Экономика Нилов: честно заработанное пенсионерами назвали индексацией Размер пенсионных выплат все-таки будет увеличен, но это станет следствием не индексации пенсии, а ее перерасчета в связи с накоплением новых пенсионных коэффициентов (баллов), пояснил Нилов.

Общество Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».

Теннис Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Происшествия В Техасе при стрельбе в торговом центре погибли 20 человек На западе штата Техас (США) в торговом центре вооруженный мужчина убил 20 и ранил 26 человек.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Наука Умер академик РАН Николай Кардашев На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Происшествия Истребитель потерпел крушение в Иране Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80 Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019).

Происшествия Виновники смертельного ДТП на Урале попали в аварию на угнанном авто Виновники ДТП в Екатеринбурге, в результате которого погибли два человек, попали в аварию на угнанном автомобиле Kia Rio.

Происшествия За один световой день в Греции произошло 44 лесных пожара Над устранением 44 пожаров работали 382 пожарных, 156 транспортных средств, 9 самолетов и 5 вертолетов.

Происшествия В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.

Шоу-бизнес Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.

Общество Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Происшествия «ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».

Футбол Гендиректор «Зенита» ответил, зачем «Краснодар» просил VAR Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от игры своей команды в матче с «Краснодаром».