Футбол

«Милан» подписал лучшего футболиста Кубка АфрикиВести.Ru 05:33

Накануне 22-летний атакующий полузащитник стал победителем Кубка Африки в составе сборной Алжира, где в финале она обыграла команду Сенегала (1:0). Сам Беннасер принял участие во всех семи встречах турнира, записав в них на свой счет три результативные передачи.
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