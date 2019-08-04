Футбол
«Милан» подписал лучшего футболиста Кубка АфрикиВести.Ru 05:33
Накануне 22-летний атакующий полузащитник стал победителем Кубка Африки в составе сборной Алжира, где в финале она обыграла команду Сенегала (1:0). Сам Беннасер принял участие во всех семи встречах турнира, записав в них на свой счет три результативные передачи.
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