Футбол

«Милан» подписал лучшего футболиста Кубка АфрикиВести.Ru 05:33

Накануне 22-летний атакующий полузащитник стал победителем Кубка Африки в составе сборной Алжира, где в финале она обыграла команду Сенегала (1:0). Сам Беннасер принял участие во всех семи встречах турнира, записав в них на свой счет три результативные передачи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Милан» объявил о трансфере лучшего игрока Кубка Африки-2019 Беннасера

Sport24.ru03:30

«Милан» подписал контракт с лучшим игроком Кубка Африки

Спорт-Экспресс04:28

«Милан» объявил о подписании контракта с лучшим игроком КАН-2019

Советский спорт04:20

Исмаэль Беннасер теперь играет за «Милан»

Sport.ru04:14

«Милан» купил Беннасера. Это лучший игрок Кубка Африки

Sports.ru04:03

«Милан» объявил о трансфере лучшего игрока Кубка Африки-2019

Матч ТВ03:54

«Милан» объявил о переходе Беннасера

Чемпионат03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Общество

Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло

К концу первой декады августа в европейской части России потеплеет до +24 градусов.
Обновлено в 08:26
Общество

В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Культура

В возрасте 84 лет скончался Вилли Токарев

Обновлено в 08:48
Политика

Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций

В рамках второго раунда санкций США выступили против выдачи любого кредита, а также финансовой и технической помощи России со стороны таких международных организаций, как Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Обновлено вчера в 01:42
Единоборства

Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»

Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
Обновлено в 08:46
Футбол

Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»

Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы

Жители Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, подверглись допросу на Украине.
Обновлено 02 августа в 13:05
Политика

Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Происшествия

«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек

МВД ранее сообщало, что на акции оппозиции задержаны 600 человек, общее количество участников несогласованной акции полиция оценила в 1500 человек.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол

Источник: Манджукич согласовал условия личного контракта с МЮ

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 33-летний форвард «Ювентуса» Марио Манджукич договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 07:56
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Истребитель потерпел крушение в Иране

Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:48
Политика

Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу

Обновлено в 07:43
Политика

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа

В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Автоспорт

Сын Шумахера одержал первую победу в Формуле-2

Немецкий автогонщик Мик Шумахер из команды Prema, являющийся сыном семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, добился первой победы на этапе "Формулы-2" в Венгрии.
Обновлено в 08:27
Политика

Депутат Госдумы прокомментировал заявление Помпео по Крыму

В конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Экономика

Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни

Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено вчера в 02:58
Футбол

Симеоне считает, что у «Реала» нет своего стиля

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что у "Реала" нет собственного стиля игры, а у его команды и у "Барселоны" - есть.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отвел маленьких детей в ночной клуб со стриптизершами

Обновлено в 05:57
Футбол

Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар»

Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 05:00
Футбол

Неймар может перейти в «Барселону» на правах аренды

Обновлено в 08:07
Общество

Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России

Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия

Под Владимиром в ДТП с автобусом погиб один человек

Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП, которое произошло около населенного пункта Николо-Ушна во Владимирской области.
Обновлено в 08:04
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное