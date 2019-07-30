Футбол
«Милан» подписал форварда «Лилля» Леау за 35 млн евроSports.ru 09:37
20-летний португалец подписал контракт сроком на 5 лет. По информации L’Équipe, «россонери» заплатили за Леау 35 миллионов евро. Сообщалось, что, если «Милан» продаст игрока в будущем, то «Лилль» получит 20% от суммы трансфера.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:55, Ашберн
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Кино
Крис Хемсворт признался, что ему понравилось играть «толстого Тора»
Австралийский актер Крис Хемсворт рассказал, что играть роль «толстого Тора» было для него очень весело.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие
В КНДР засекли новый ракетный пуск
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
"Если человек не принимает адекватную терапию, то он рискует заболеть, так как сейчас риск инфаркта и инсульта выше, чем обычно", - отметила Лапа.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Названа причина лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 02:50
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
На Балтике начались учения ВМФ России «Океанский щит»
Кстати Впервые учения "Океанский щит" прошли с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море.
Обновлено в 06:59
Футбол
Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»
На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором».
Обновлено в 11:21
Политика
Стала известна дата новых трехсторонних переговоров по газу
Трехсторонние переговоры о транзите газа между Россией, Украиной и Европейской комиссией состоятся в Брюсселе 16 сентября.
Обновлено в 10:57
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбуза
Обновлено в 08:18
Политика
Гутерриш призвал Россию и США к продлению СНВ-3
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Вашингтон продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Обновлено в 13:20
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Единоборства
Тело погибшего боксёра Дадашева доставили в Россию
Обновлено в 12:31
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Таджикистане погиб российский альпинист
Обновлено в 08:13
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью
Согласно теории астрономов, двойная звезда, в состав которой вошла S5-HVS1, подошла достаточно близко к черной дыре в центре Млечного Пути.
Обновлено в 06:52
Культура
BadComedian анонсировал кинопремию «Михалоскор»
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) анонсировал кинопремию «Михалоскор», которая пройдет 15 февраля 2020 года.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
В британской армии появится подразделение по кибербезопасности
Британская армия создает подразделение по борьбе с киберугрозами, об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление командующего действующей армией генерал-лейтенанта Айвена Джонса.
Обновлено в 07:41
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Гаджеты
Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
Обновлено в 14:16