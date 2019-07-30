Футбол

«Милан» подписал форварда «Лилля» Леау за 35 млн евроSports.ru 09:37

20-летний португалец подписал контракт сроком на 5 лет. По информации L’Équipe, «россонери» заплатили за Леау 35 миллионов евро. Сообщалось, что, если «Милан» продаст игрока в будущем, то «Лилль» получит 20% от суммы трансфера.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
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