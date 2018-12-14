Футбол

«Милан» подаст апелляцию на наказание УЕФА за нарушение ФФП
Sports.ru
08:50

«Милан» подаст апелляцию на решение УЕФА наказать клуб за нарушения правил финансового фэйр-плей. Сегодня стало известно, что итальянский клуб не получит причитавшиеся ему 12 миллионов евро призовых за участие в Лиге Европы в текущем сезоне.
Sports.ru08:50

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