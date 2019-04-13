Футбол
«Милан» победил «Лацио» в матче чемпионата ИталииРИА Новости 16:34
|9′
Ромуло Соуза
|48′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
Давиде Калабрия
Диего Лаксальт
|67′
Алессио Романьоли
Кристиан Сапата
|68′
|74′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
Франк Кессиэ
|79′
|81′
Баштуш
Марко Пароло
Кшиштоф Пионтек
Патрик Кутроне
|84′
|85′
Луис Альберто
Кристиан Сапата
|90′+5′
|60%
|Владение мячом
|40%
|87%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|5
|10
|Угловые
|5
|13
|Отборы
|7
|13
|Фолы
|18
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Милан
Расстановка 4‑3‑3
25
Мануэль Рейна
93
Лаксальт
22
Мусаккьо
17
Сапата
68
Родригес
79
Кессиэ
14
Бакайоко
10
Чалханоглу
8
Сусо
63
Кутроне
11
Борини
1
Стракоша
3
Фелипе
33
Ачерби
16
Пароло
27
Ромуло
21
Милинкович-Савич
6
Лейва
10
Альберто
14
Дурмиси
20
Кайседо
17
Иммобиле
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
"Милан" обыграл "Лацио" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 79-й минуте с пенальти забил Франк Кесси.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:52, Ашберн
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Обновлено в 17:04
Происшествия
У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба
В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено в 18:17
Футбол
Мариу Фернандес: «Судья убил ЦСКА»
Защитник ЦСКА, который был удален в матче с "Оренбургом" (2:3) за две желтые карточки после игры вышел к прессе, чтобы высказаться по эпизоду с удалением.
Обновлено в 10:45
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 13:57
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Театры
В Театре Ленсовета выпустят «нашего Гоголя»
Зрителей, как обещает режиссер (он же и сценограф постановки), ждет «спектакль-расследование», в котором герои Гоголя будут выстраивать диалоги с собой и своими воспоминаниями о странном госте.
Обновлено в 13:48
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Обновлено в 20:15
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Наука
Тюменские ученые изучили влияние мелатонина на биоритмы
Исследовательская группа оценила влияние мелатонина дозой в 1,5 мг на показатели циркадианного ритма: температуру тела, частоту сердечных сокращений, а также систолическое и диастолическое артериальное давление.
Обновлено вчера в 10:58
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
СМИ: запуск спутника «Благовест» с Байконура отложили до июля
Как стало известно агентству РИА Новости, запуск военного спутника "Благовест" с Байконура отложили до июля.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено в 19:28
Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар
В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве
МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.
Обновлено в 06:22
Общество
Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста
Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Акционеры Facebook требуют убрать Цукерберга с поста главы правления
Акционеры Facebook требуют убрать основателя сети Facebook Марка Цукерберга с поста главы правления.
Обновлено в 19:42
Политика
В Белграде митингуют против президента Сербии
Обновлено в 12:24
Единоборства
Глава UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, кто станет следующим соперником российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе открыла свой бизнес
Обновлено в 18:00
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий резко высказался о вдове Децла
Дедушка, который много лет не общался с внуком, нашел с ним общий язык.
Обновлено в 20:00
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Политика
Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников
Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36