Футбол

«Милан» победил «Лацио» в матче чемпионата ИталииРИА Новости 16:34

Милан — Лацио
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
9′
Ромуло Соуза
48′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
Давиде Калабрия
Диего Лаксальт
67′
Алессио Романьоли
Кристиан Сапата
68′
74′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
Франк Кессиэ
79′
81′
Баштуш
Марко Пароло
Кшиштоф Пионтек
Патрик Кутроне
84′
85′
Луис Альберто
Кристиан Сапата
90′+5′
"Милан" обыграл "Лацио" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 79-й минуте с пенальти забил Франк Кесси.
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