Милан — Лацио 1:0Soccer.ru вчера в 16:25

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Происшествия Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.

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Происшествия Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.

Хоккей Кучерова дисквалифицировали на один матч Кубка Стэнли Как сообщается на сайте лиги, нападающий получил дисквалификацию во втором матче серии против «Тампы» (5:1). В третьем периоде за пять минут до окончания матча он толкнул на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваару.

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