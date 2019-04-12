Футбол

Милан — Лацио 1:0Soccer.ru вчера в 16:25

Милан — Лацио
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
9′
Ромуло Соуза
48′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
Давиде Калабрия
Диего Лаксальт
67′
Алессио Романьоли
Кристиан Сапата
68′
74′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
Франк Кессиэ
79′
81′
Баштуш
Марко Пароло
Кшиштоф Пионтек
Патрик Кутроне
84′
85′
Луис Альберто
Кристиан Сапата
90′+5′
«Милан» одержал победу над «Лацио» в матче 32-го тура чемпионата Италии. «Милан» (55 очков) располагается на четвертом месте, «Лацио» (49 очков) - восьмой.
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