«Милан» победил «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 13:58

"Милан" обыграл "Фрозиноне" в матче 37-го тура чемпионата Италии. Красно-черные поднялись на четвертое место в турнирной таблице, опередив "Рому" и "Аталанту". Последняя уступает только по дополнительным показателям и имеет игру в запасе.

«Милан» победил «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионов

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