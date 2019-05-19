Футбол

«Милан» победил «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 13:58

Милан — Фрозиноне
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Иньяцио Абате
49′
Тьемуэ Бакайоко
Патрик Кутроне
51′
Кшиштоф Пионтек
57′
65′
Марчелло Тротта
Федерико Дионизи
Сусо
66′
75′
Андреа Бегетто
Лука Вальцаниа
77′
Камилло Чиано
Даниэль Чиофани
Кшиштоф Пионтек
Самуэль Кастильехо
81′
Иньяцио Абате
Андреа Конти
84′
"Милан" обыграл "Фрозиноне" в матче 37-го тура чемпионата Италии. Красно-черные поднялись на четвертое место в турнирной таблице, опередив "Рому" и "Аталанту". Последняя уступает только по дополнительным показателям и имеет игру в запасе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Милан» обыграл «Фрозиноне» и вышел на четвертое место в чемпионате

Советский спортвчера в 14:23

«Милан» обыграл «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 13:50

«Милан» дома обыграл «Фрозиноне» и поднялся на пятую строчку в серии А

Матч ТВвчера в 13:50

«Милан» победил «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 13:58

«Милан» не без приключений обыграл вылетевший «Фрозиноне»

Евро-футбол.рувчера в 13:53

Голы Пёнтека и Сусо принесли «Милану» третью победу подряд в чемпионате Италии

Чемпионатвчера в 13:57

Букмекеры: «Россонерри» не имеют шансов на место в Лиге чемпионов

ODDS.ru18 мая в 07:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Политика

Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины

Обновлено вчера в 17:07
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Единоборства

Максим Власов победил Омара Гарсию

Россиянин Максим Власов победил Омара Гарсию из Венесуэлы техническим нокаутом в четвертом раунде.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

Обновлено в 00:58
Общество

В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой

В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.
Обновлено в 03:29
Музыка

Скончался певец Нильда Фернандес

Франко-испанский шансонье Нильда Фернандес скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено вчера в 18:39
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:24
Авто

Skoda опубликовала тизер внедорожного универсала Superb Scout 2020

Octavia следующего поколения станет самым важным дебютом чешского бренда Skoda в этом году, но обновленная модель Superb также представляет собой большой интерес, учитывая, что это флагманская модель компании.
Обновлено в 03:09
Футбол

Месси в шестой раз в карьере забил не менее 50 голов за сезон

Обновлено в 02:21
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено 18 мая в 20:57
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной

В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.
Обновлено в 03:13
Политика

Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении

Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В результате стрельбы в бразильском баре погибли 11 человек

В баре города Белен, расположенного на севере Бразилии, были убиты 11 человек. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщило The Associated Press.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Неизвестные ранили ножом четырех посетителей кафе на юге Петербурга

Полиция Петербурга разыскивает неизвестных, напавших с ножом на четырех посетителей кафе на улице Салова во Фрунзенском районе.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Крупное ДТП в Подмосковье затруднило движение на Ярославском шоссе

На Ярославском шоссе в Подмосковье затруднено движение из-за масштабной аварии.
Обновлено в 02:18
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Как сообщает источник агентства, руководство Google все еще не пришло к окончательному решению, от каких именно сервисов будет отключена Huawei - полный список еще формируется.
Обновлено в 02:09
Происшествия

На Бухарестской улице прорвало трубу: машины тонут в кипятке

Очевидцы рассказывают, что припаркованные транспортные средства буквально тонули в кипятке.
Обновлено в 01:51
Политика

Осеннее заседание ПА ОДКБ пройдет в Ереване

Очередное заседание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) пройдет осенью 2019 года в Ереване.
Обновлено в 03:13
Футбол

Головин попал в число лучших игроков 37-го тура чемпионата Франции

«Монако» в матче 37-го тура чемпионата Франции победил «Амьен» (2:0). Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этой встрече отметился забитым голом и голевой передачей.
Обновлено в 02:36
Кино

Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов

Фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
Обновлено в 00:44
Общество

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено вчера в 20:21
Здоровье

В каких случаях головокружение опасно для жизни, узнали волгоградцы

Головокружение в большинстве случаев неопасно для здоровья, но следует насторожиться, если симптом становится постоянным и сопровождается другими болезненными ощущениями.
Обновлено вчера в 15:09
Кино

«Амедиатека» опоздала с началом показа финала «Игры престолов»

Немногим ранее, в 5 утра, представители сервиса извинились за задержку.
Обновлено в 03:15
Культура

Томичи стали лауреатами «Российской студенческой весны»

Обновлено в 03:29
Общество

Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья

В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО

Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фрозиноне
Спортивный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Фрозиноне, выступающий в Серии А. Основан в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Стадио Матуза», вмещающем 9680 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное