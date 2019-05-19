Футбол

«Милан» победил «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 13:58

Милан — Фрозиноне
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Иньяцио Абате
49′
Тьемуэ Бакайоко
Патрик Кутроне
51′
Кшиштоф Пионтек
57′
65′
Марчелло Тротта
Федерико Дионизи
Сусо
66′
75′
Андреа Бегетто
Лука Вальцаниа
77′
Камилло Чиано
Даниэль Чиофани
Кшиштоф Пионтек
Самуэль Кастильехо
81′
Иньяцио Абате
Андреа Конти
84′
"Милан" обыграл "Фрозиноне" в матче 37-го тура чемпионата Италии. Красно-черные поднялись на четвертое место в турнирной таблице, опередив "Рому" и "Аталанту". Последняя уступает только по дополнительным показателям и имеет игру в запасе.
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