«Милан» победил «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 13:58

"Милан" обыграл "Фрозиноне" в матче 37-го тура чемпионата Италии. Красно-черные поднялись на четвертое место в турнирной таблице, опередив "Рому" и "Аталанту". Последняя уступает только по дополнительным показателям и имеет игру в запасе.

«Милан» победил «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Энергетика Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не сказались на добыче Министр энергетики страны Халед аль-Фалех на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии не сказались на добыче нефти королевства.

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.

Происшествия В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.

Общество Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.

Музыка Член жюри пояснила отказ аннулировать итоги Евровидения-2019 Член российского жюри Евровидения-2019 Лора Квинт пояснила, почему итоги финала конкурса, прошедшего 18 мая в Тель-Авиве, не будут аннулированы в связи с нарушением правил победителем Дунканом Лоуренсом из Нидерландов, исполнившим старую песню.

Политика Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир» 19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.

Происшествия В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса 28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.

Авто Ferrari отзывает две тысячи автомобилей с китайского рынка Компания Ferrari отзывает с китайского рынка более двух тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности.

Музыка Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении» Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».

Общество Неравенство угрожает стабильности Великобритании, предупреждают ученые Ученый руководит многолетним исследованием, согласно которому Великобритания – одна из европейских стран с самым высоким уровнем неравенства.

Музыка AFP: умер певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.

Футбол Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в шестой раз Как сообщает Gracenote Live, 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром Примеры уже в шестой раз, таким образом повторив рекорд легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.

Авто Составлен рейтинг самых популярных версий Lada Vesta на рынке РФ Эксперты проанализировали рынок продаж и назвали самые популярные версии в семействе Lada Vesta.

Транспорт Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.

Происшествия В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.

Хоккей Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Происшествия Взрыв гранаты во время концерта в Колумбии: семь человек ранены На северо-востоке Колумбии во время праздничного концерта прогремел взрыв гранаты. В результате ЧП пострадали не менее семи человек.

Экономика РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.

Политика СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.

Технологии Цифровой декаплинг: как заменить ИТ-систему и ничего не потерять По данным исследования Accenture, подавляющее большинство компаний сегодня готовы заменить свои ИТ-системы на новые, но не делают этого из-за зависимости критически важных процессов от непрерывной работы существующих приложений.