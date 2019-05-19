Футбол

«Милан» победил «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 13:58

Милан — Фрозиноне
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Иньяцио Абате
49′
Тьемуэ Бакайоко
Патрик Кутроне
51′
Кшиштоф Пионтек
57′
65′
Марчелло Тротта
Федерико Дионизи
Сусо
66′
75′
Андреа Бегетто
Лука Вальцаниа
77′
Камилло Чиано
Даниэль Чиофани
Кшиштоф Пионтек
Самуэль Кастильехо
81′
Иньяцио Абате
Андреа Конти
84′
"Милан" обыграл "Фрозиноне" в матче 37-го тура чемпионата Италии. Красно-черные поднялись на четвертое место в турнирной таблице, опередив "Рому" и "Аталанту". Последняя уступает только по дополнительным показателям и имеет игру в запасе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Милан» обыграл «Фрозиноне» и вышел на четвертое место в чемпионате

Советский спортвчера в 14:23

Букмекеры: «Россонерри» не имеют шансов на место в Лиге чемпионов

ODDS.ru18 мая в 07:18

Голы Пёнтека и Сусо принесли «Милану» третью победу подряд в чемпионате Италии

Чемпионатвчера в 13:57

«Милан» дома обыграл «Фрозиноне» и поднялся на пятую строчку в серии А

Матч ТВвчера в 13:50

«Милан» не без приключений обыграл вылетевший «Фрозиноне»

Евро-футбол.рувчера в 13:53

«Милан» обыграл «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 13:50

«Милан» победил «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 13:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Политика

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Обновлено в 03:48
Политика

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Минск ждет ответа от Украины и Польши для возобновления транзита нефти

Белоруссия ждет подтверждения от Украины и Польши для возобновления транзита российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба", готовность для этого есть, заявила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Марина Костюченко.
Обновлено в 04:42
Кино

«Амедиатека» опоздала с началом показа финала «Игры престолов»

Немногим ранее, в 5 утра, представители «Амедиатеки» извинились за задержку.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Политика

Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток – 2».
Обновлено в 00:04
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Кино

«Джон Уик – 3» побил «Мстителей» по кассовым сборам

В первые выходные показа «Джон Уик – 3» собрал около 57 миллионов долларов, в то время как «Мстителям» с собранными 29,4 миллионами долларов пришлось опуститься на вторую позицию.
Обновлено в 03:02
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Футбол

«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

Обновлено вчера в 11:24
Политика

Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину

Обновлено в 04:09
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Общество

В Челябинске после протестов отложили строительство часовни

В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 03:09
Политика

Слуцкий назвал надуманными обвинения против Бутиной

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал надуманными обвинения против россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 03:04
Общество

Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Автомобиль такси упал в яму с кипятком в Петербурге

Легковой автомобиль одной из служб такси угодил в яму с горячей водой, образовавшуюся из-за прорыва трубы во дворе дома №152, корпус 2, на Бухарестской улице Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:25
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Единоборства

Макгрегор опубликовал фото с Овечкиным и подписал его на русском языке

Обновлено в 03:08
Наука

Раскрыта тайна происхождения Бермудских островов

Международная группа ученых установила, какие процессы привели к формированию Бермудских островов.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Супруг Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их дочери

48-летняя Лера Кудрявцева в августе 2018-го родила супругу, 31-летнему хоккеисту Игорю Макарову дочь Марию.
Обновлено в 04:56
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Здоровье

Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле

Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Обновлено вчера в 12:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фрозиноне
Спортивный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Фрозиноне, выступающий в Серии А. Основан в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Стадио Матуза», вмещающем 9680 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное