Футбол
«Милан» победил «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 13:58
Иньяцио Абате
|49′
Тьемуэ Бакайоко
Патрик Кутроне
|51′
Кшиштоф Пионтек
|57′
|65′
Марчелло Тротта
Федерико Дионизи
Сусо
|66′
|75′
Андреа Бегетто
Лука Вальцаниа
|77′
Камилло Чиано
Даниэль Чиофани
Кшиштоф Пионтек
Самуэль Кастильехо
|81′
Иньяцио Абате
Андреа Конти
|84′
|64%
|Владение мячом
|36%
|86%
|Процент точных передач
|73%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|4
|5
|Угловые
|7
|8
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Милан
Расстановка 4‑3‑3
99
Доннарумма
12
Конти
22
Мусаккьо
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
63
Кутроне
10
Чалханоглу
8
Сусо
7
Кастильехо
11
Борини
22
Барди
6
Голданига
15
Ариаудо
23
Бригенти
17
Дзампано
7
Паганини
21
Саммарко
8
Майелло
16
Вальцаниа
9
Чиофани
18
Дионизи
Фрозиноне
Расстановка 3‑5‑2
"Милан" обыграл "Фрозиноне" в матче 37-го тура чемпионата Италии. Красно-черные поднялись на четвертое место в турнирной таблице, опередив "Рому" и "Аталанту". Последняя уступает только по дополнительным показателям и имеет игру в запасе.
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Голы Пёнтека и Сусо принесли «Милану» третью победу подряд в чемпионате Италии
Чемпионатвчера в 13:57
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