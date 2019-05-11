«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу ЧалханоглуМатч ТВ 16:28

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» в гостях минимально обыграл «Фиорентину». Единственный гол в игре на 36-й минуте забил полузащитник Хакан Чалханоглу.

Происшествия Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind рейсом из Москвы совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, заявил представитель авиакомпании.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".

Общество Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко «Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Происшествия Предчувствие ветра петербургские деревья передают стоящим машинам Позже в группе появилось ещё одно сообщение из того же района. На улице Кибальчича цветущая черёмуха накрыла стоящую во дворе легковушку.

Футбол «Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.

Футбол Британский таблоид назвал Азмуна «иранским Месси» Таблоид The Sun составил список "новых Месси" для 23 стран. "Иранским Месси" назван форвард "Зенита" Сердар Азмун.

Авто В России автомобиль Bentley переделали в танк Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.

Общество Музыкальный фонтан в Южно-Сахалинске заработает к сентябрю Перед самым началом поездки Валерий Лимаренко отметил, что Южно-Сахалинск по-своему уникальный и привлекательный город.

Здоровье Названы эффективные народные средства от головной боли Некоторые люди считают, что наиболее эффективно справляются с этим видом боли народные средства.

Кино Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.

Здоровье Горький шоколад и имбирь помогут бросить курить Выяснилось, что обычный горький шоколад может помочь в том, чтобы бросить курить.

Здоровье Обмануть Альцгеймера. Как сохранить ясный ум до глубокой старости В нашей стране болезнь Альцгеймера рассматривают как тяжёлое нейродегенеративное заболевание, которое сопровождается разрушением связей между клетками мозга и, как следствие, нарушением слаженной работы мозга.

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Общество Россиян заставят пользоваться электроприборами по расписанию Начиная с июля 2019 года, российские энергетики введут систему, которая позволит экономить электроэнергию, а значит — и сократить оплату по ней в определённые часы.

Экономика Отели Турции могут подорожать к началу сезона На 10-15 процентов могут увеличиться цены на отдых в Турции к началу высокого сезона.

Политика Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.

Наука Ученые: ВИЧ не передается при гей-сексе, если один из партнеров принимает антиретровирусную терапию Исследователи на протяжении восьми лет наблюдали около тысячи гей-пар, в которых один партнер был ВИЧ-положительным, а второй не имел вируса, и выяснили, что антиретровирусная терапия позволяет снизить уровень вирусных клеток в организме до ничтожно малого.

Технологии Полить и поговорить. Тюменские студенты налаживают контакт с растениями Студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разрабатывают систему CACTUS, которая позволит наладить эмоциональный контакт и постоянное взаимодействие между растением и его хозяином.

Общество Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.

Политика Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400 "Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild.

Шоу-бизнес Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.

Шоу-бизнес Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.