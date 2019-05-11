Футбол
«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу ЧалханоглуSportbox.RU вчера в 16:28
В матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» в гостях минимально обыграл «Фиорентину». Единственный гол в игре на 36-й минуте забил полузащитник Хакан Чалханоглу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Милан» обыграл «Фиорентину» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до 1 очка
Sport24.ruвчера в 16:25
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Власти Шри-Ланки арестовали исламского богослова за связи с организатором взрывов
Власти Шри-Ланки арестовали известного в стране исламского богослова за тесные контакты с главарем группы террористов и организаторов взрывов на острове, унесших жизни сотен человек.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Малайзии пропало пассажирское судно
Пассажирское судно с людьми на борту, следовавшее по реке в центре малазийского штата Саравак, пропало и, предположительно, перевернулось.
Обновлено в 01:51
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Общество
У Максима Резника случился сердечный приступ
У депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника случился сердечный приступ.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
В Литве начались президентские выборы
В Литве стартовали президентские выборы.
Обновлено в 02:41
Музыка
Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении
Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие
Российские системы ПВО обстреляли неизвестный боевой самолёт в воздушном пространстве Сирии
Социальные сети сообщают об обстреле неизвестного боевого самолёта российскими системами ПВО.
Обновлено вчера в 07:24
Единоборства
Пакьяо в июле проведет титульный бой с Турманом
Обновлено в 01:10
Политика
В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»
Обновлено вчера в 08:25
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в РПЛ
В следующем сезоне российскую премьер-лигу пополнят два футбольных клуба — "Сочи" и "Тамбов".
Обновлено вчера в 14:58
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети
Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено вчера в 09:32
Культура
Актриса сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон скончалась от рака
Российскому зрителю Пегги Липтон знакома по культовому сериалу "Твин Пикс", в котором сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 15:02
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Общество
Для Нотр-Дама придумали крышу с подогревом
Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал из-за пожара в апреле.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
«Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг»
Мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0) в матче 33-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В Совфеде оценили возможность отмены виз между Россией и Японией
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев рассказал о перспективах отмены виз между Россией и Японией.
Обновлено в 02:31