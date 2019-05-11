Футбол

«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу ЧалханоглуSportbox.RU вчера в 16:28

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» в гостях минимально обыграл «Фиорентину». Единственный гол в игре на 36-й минуте забил полузащитник Хакан Чалханоглу.
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«Милан» обыграл «Фиорентину» в матче 36-го тура чемпионата Италии

РИА Новостивчера в 16:40

«Милан» победил «Фиорентину» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 16:38

«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Чалханоглу

Матч ТВвчера в 16:28

Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Фиорентиной»

Спорт-Экспрессвчера в 16:36

«Милан» на выезде обыграл «Фиорентину» в Серии А

Чемпионатвчера в 16:26

Серия А. «Милан» обыграл «Фиорентину» и укрепился в зоне еврокубков

Бомбардир.рувчера в 16:25

«Милан» обыграл «Фиорентину» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до 1 очка

Sport24.ruвчера в 16:25
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Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Происшествия

Опознаны тела пятерых попавших на Алтае под лавину туристов

Обновлено в 02:05
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Власти Шри-Ланки арестовали исламского богослова за связи с организатором взрывов

Власти Шри-Ланки арестовали известного в стране исламского богослова за тесные контакты с главарем группы террористов и организаторов взрывов на острове, унесших жизни сотен человек.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Малайзии пропало пассажирское судно

Пассажирское судно с людьми на борту, следовавшее по реке в центре малазийского штата Саравак, пропало и, предположительно, перевернулось.
Обновлено в 01:51
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Общество

У Максима Резника случился сердечный приступ

У депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника случился сердечный приступ.
Обновлено вчера в 14:27
Политика

В Литве начались президентские выборы

В Литве стартовали президентские выборы.
Обновлено в 02:41
Музыка

Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении

Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие

Российские системы ПВО обстреляли неизвестный боевой самолёт в воздушном пространстве Сирии

Социальные сети сообщают об обстреле неизвестного боевого самолёта российскими системами ПВО.
Обновлено вчера в 07:24
Единоборства

Пакьяо в июле проведет титульный бой с Турманом

Обновлено в 01:10
Политика

В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено вчера в 08:25
Общество

В Москве простятся с Сергеем Доренко

Обновлено вчера в 17:05
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в РПЛ

В следующем сезоне российскую премьер-лигу пополнят два футбольных клуба — "Сочи" и "Тамбов".
Обновлено вчера в 14:58
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети

Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено вчера в 09:32
Культура

Актриса сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон скончалась от рака

Российскому зрителю Пегги Липтон знакома по культовому сериалу "Твин Пикс", в котором сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 15:02
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Общество

Для Нотр-Дама придумали крышу с подогревом

Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал из-за пожара в апреле.
Обновлено вчера в 18:55
Политика

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Футбол

«Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг»

Мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0) в матче 33-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Происшествия

В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

В Совфеде оценили возможность отмены виз между Россией и Японией

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев рассказал о перспективах отмены виз между Россией и Японией.
Обновлено в 02:31
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Хакан Чалханоглу
Немецкий футболист
Немецкий и турецкий футболист, полузащитник итальянского клуба «Милан» и сборной Турции.
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