«Милан» победил «Фиорентину» в матче Серии АRT на русском вчера в 16:40

«Милан» одержал победу над флорентийской «Фиорентиной» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая во Флоренции на «Артемио Франки», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Милан» победил «Фиорентину» в матче Серии А

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