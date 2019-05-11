Футбол

«Милан» победил «Фиорентину» в матче Серии АRT на русском вчера в 16:40

«Милан» одержал победу над флорентийской «Фиорентиной» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая во Флоренции на «Артемио Франки», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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«Милан» обыграл «Фиорентину» в матче 36-го тура чемпионата Италии

РИА Новостивчера в 16:40

«Милан» победил «Фиорентину» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 16:38

Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Фиорентиной»

Спорт-Экспрессвчера в 16:36

«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Чалханоглу

Матч ТВвчера в 16:28

«Милан» на выезде обыграл «Фиорентину» в Серии А

Чемпионатвчера в 16:26

Серия А. «Милан» обыграл «Фиорентину» и укрепился в зоне еврокубков

Бомбардир.рувчера в 16:25

«Милан» обыграл «Фиорентину» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до 1 очка

Sport24.ruвчера в 16:25
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Экономика

В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Транспорт

В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко

Мотоциклисты организуют 12 мая в столице заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.
Обновлено в 00:07
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

Изменены правила получения детских пособий

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, документ очень важен, поскольку россияне довольно часто меняют или хотели бы поменять место жительства в поисках лучшей работы и зарплаты.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро

Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Хоккей

«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ

"Сан-Хосе" обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:3 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:59
Культура

Средняя дочь Валерия Меладзе посмеялась над Алсу и Зеленским

Обновлено вчера в 02:25
Культура

Умерла звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса Пегги Липтон, известная по роли Нормы Дженнингс в сериале "Твин Пикс", умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес

Алсу пришла к Галкину после скандальной победы дочери на «Голосе»

Обновлено в 00:32
Наука

На Сейшелах вновь возродился вид птиц, вымерший 136 тыс. лет назад

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Общество

В Москве простятся с Сергеем Доренко

Обновлено вчера в 17:05
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих снимках

Компания Renault продолжает подогревать к новому бюджетному кросс-вэну Triber, старт продаж которого намечен на июль текущего года.
Обновлено в 00:38
Финансы

Рост доллара неизбежен из-за обострения отношений между США и Китаем

На новой неделе поведение рубля определят три основных фактора: нефть, скупка иностранной валюты Минфином и очевидное фиаско торговой сделки между Китаем и США.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» проболталась про беременность

Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне

Женщина и ребенок погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в деревне Ретнёво Свердловской области.
Обновлено в 00:17
Футбол

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подзащитного есть вариант отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 12:56
Культура

Красотку из Екатеринбурга признали самой талантливой в мире

Екатеринбурженка Лада Акимова стала победительницей 12-го сезона международного конкурса красоты и таланта Miss SuperTalent of the world.
Обновлено в 00:31
Политика

Помпео в Москве собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

Глава Госдепартамента США собирается обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами

Обновлено вчера в 06:23
Политика

Цукерберг высказался против разделения компании Facebook

Марк Цукерберг, руководитель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью и другими приложениями, выступает против ее разделения.
Обновлено вчера в 19:55
Игры

Японцы разрабатывают новую игру про покемонов

Представители компании-разработчика DeNA обнародовали информацию о том, что ими запланирован выпуск новой мобильной игры по вселенной покемонов.
Обновлено вчера в 07:07
Музыка

Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении

Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

Дональд Трамп объявил, что другие страны могут избежать пошлин в том случае, если начнут производить товары на территории США.
Обновлено вчера в 15:50
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено 10 мая в 10:44
Игры

Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5

Обновлено вчера в 12:21
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Единоборства

Мигель Берчельт досрочно победил Франсиско Варгаса

Чемпион WBC в первом легком весе Мигель Берчельт успешно защитил свой титул, победив техническим нокаутом в шестом раунде экс-чемпиона Франсиско Варгаса, у которого и отобрал чемпионский пояс два года назад.
Обновлено в 00:29
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Хакан Чалханоглу
Немецкий футболист
Немецкий и турецкий футболист, полузащитник итальянского клуба «Милан» и сборной Турции.
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