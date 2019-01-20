Футбол

«Милан» переиграл «Дженоа» и поднялся в зону ЛЧСпорт-Экспресс 11:00

Дженоа — Милан
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
8′
Фабио Борини
14′
Кристиан Сапата
Андреа Конти
Кристиан Ромеро
41′
45′+1′
Патрик Кутроне
58′
Лукас Пакета
Горан Пандев
Фавилли Андреа
58′
Эстебан Ролон
70′
72′
Фабио Борини
Давиде Бираски
Педру Перейра
76′
Эрвин Зуканович
77′
79′
Хакан Чалханоглу
Хосе Маури
83′
Сусо
Мигел Велозу
Никола Дальмонте
84′
88′
Сусо
Самуэль Кастильехо
"Милан" одержал победу над "Дженоа" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Италии. В составе победителей голами отметились нападающий Фабио Борини и форвард Хесус Хоакин Сусо. Победа позволила "Милану" подняться на четвертое место в серии А, теперь столичная команда имеет в своем активе 34 очка.
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