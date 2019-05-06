«Милан» отстоял победу в матче с «Болоньей»Евро-футбол.ру вчера в 16:29

35-й тур Серии А завершился встречей "Милана" и "Болоньи". "Россонери" подошли к игре после пяти дней работы на базе и под давлением последних неудач.

«Милан» отстоял победу в матче с «Болоньей»

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