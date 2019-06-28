Футбол

«Милан» отреагировал на исключение из еврокубковГазета.Ru 10:41

"Милан" согласился с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне отстранить клуб от выступления в еврокубках в сезоне-2019/20 из-за нарушения финансового фэйр-плей, передает РИА "Новости".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Милан» согласился с решением CAS

Советский спорт10:37

«Милан» прокомментировал свое отстранение от Лиги Европы

Матч ТВ11:23

«Милан» отреагировал на отстранение от еврокубков

Спорт-Экспресс09:20

«Милан»: «Мы уважаем ФФП. И хотим вернуть клуб на вершину европейского футбола»

Sports.ru10:43

«Милан» не сыграет в Лиге Европы сезона-2019/20

Sport24.ru06:20

«Милан» согласился с решением CAS отстранить клуб от еврокубков

РИА Новости10:15

«Милан»: уважаем правила ФФП и хотим вернуться на вершину европейского футбола

Чемпионат11:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:36, Вашингтон
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время работы

Обновлено в 15:12
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика

В Осаке прошли переговоры Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Автобус столкнулся со скорой в центре Саратова

Маршрутный автобус ПАЗ врезался в автомобиль скорой помощи в центре Саратова, сообщили 28 июня в городском ГИБДД.
Обновлено в 16:13
Авто

Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах

Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено в 12:56
Политика

Евросоюз и Меркосур заключили торговое соглашение

Евросоюз (ЕС) и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле, сообщается на сайте ЕС.
Обновлено в 15:56
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
Общество

В Воронеже проходит общегородской выпускной. Прямая трансляция

Обновлено в 15:22
Политика

Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено в 14:43
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Политика

Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского

Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В США самолет протаранил жилой дом

Одномоторный самолет врезался в жилой дом, сообщает New York Post. В результате случившегося два человека погибли и один пострадал.
Обновлено в 12:48
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Происшествия

На основателя «Рольфа» завели уголовное дело за вывод 4 млрд рублей

Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении основателя компании "Рольф" Сергея Петрова возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 08:46
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Футбол

«Витесс» Слуцкого приобрел защитника «Виктории Пльзень»

"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, подписал контракт с центральным защитником "Виктории Пльзень" Томашом Гаеком, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 16:11
Гаджеты

Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай

"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
Обновлено в 11:00
Общество

Суд снизил штраф стилисту Звереву за одиночный пикет

«Апелляционным определением штраф Звереву снижен до 10 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя»

Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено в 14:34
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Спорт

Девять медалей завоевали россияне в очередной день Европейских игр

Обновлено в 16:02
Происшествия

В районе станции Сходня под Москвой произошёл сбой в движении поездов

Обновлено в 02:22
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное