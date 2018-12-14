Футбол

УЕФА оштрафовал «Милан» за нарушение финансового фэйр-плей
Евро-футбол.ру
08:32

Стали известны санкции со стороны УЕФА, которые будут наложены на "Милан" из-за нарушений финансового фэйр-плей. Как сообщает Football Italia, организация решила оштрафовать "россонери" на полную сумму прибыли от выступления в текущем розыгрыше Лиги Европы - 12 млн евро.
Евро-футбол.ру08:32

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«Милан» оштрафован на 12 миллионов евро

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Газета.Ru08:25

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