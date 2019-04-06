Футбол
«Милан» огласил заявку на матч с «Ювентусом»Soccer.ru вчера в 08:47
|43%
|Владение мячом
|57%
|85%
|Процент точных передач
|90%
|–
|Удары в сторону ворот
|3
|–
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|3
|–
|Отборы
|1
|6
|Фолы
|2
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 3‑5‑2
1
Шченсны
24
Ругани
19
Бонуччи
12
Сандро
2
Де Шильо
30
Бентанкур
23
Джан
33
Бернардески
37
Спинаццола
10
Дибала
17
Манджукич
25
Мануэль Рейна
2
Калабрия
22
Мусаккьо
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
10
Чалханоглу
14
Бакайоко
8
Сусо
19
Пионтек
11
Борини
Милан
Расстановка 4‑2‑1‑3
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