Футбол

«Милан» огласил заявку на матч с «Ювентусом»Soccer.ru вчера в 08:47

Ювентус — Милан
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат Италии
Стадион «Ювентус»
43%Владение мячом57%
85%Процент точных передач90%
Удары в сторону ворот3
Удары в створ ворот
Сейвы вратарём
2Офсайды
1Угловые3
Отборы1
6Фолы2
Желтые карточки
Красные карточки
"Милан" огласил заявку на матч 31-го тура Серии А против "Ювентуса".
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