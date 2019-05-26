«Милан» одолел СПАЛ, но остался без Лиги чемпионовSoccer.ru вчера в 16:35

В матче 38-го тура Серии А "Милан" переиграл СПАЛ, однако этой победы "россонери" не хватило для попадания в ЛЧ, поскольку в параллельном матче "Интер" со скрипом переиграл "Эмполи" (2:1). У "Милана" 68 баллов (5-е место), СПАЛ - 13-й (42 очка). Феррара, стадион "Паоло Мацца".

«Милан» одолел СПАЛ, но остался без Лиги чемпионов

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