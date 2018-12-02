Футбол
«Милан» одержал волевую победу над «Пармой» в матче чемпионата Италии
«Милан» одержал волевую победу над «Пармой» в матче чемпионата ИталииГазета.Ru08:27
|49′
Роберто Инглезе
Хосе Маури
Фабио Борини
|53′
Патрик Кутроне
|55′
|61′
Жонатан Биабиани
|62′
Жервиньо
Амато Чичиретти
Фабио Борини
|70′
Франк Кессиэ
|71′
|72′
Симоне Якопони
|78′
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
|83′
Альберто Грасси
Фабио Чераволо
Сусо
Самуэль Кастильехо
|89′
Самуэль Кастильехо
|90′+6′
|68%
|Владение мячом
|32%
|84%
|Процент точных передач
|75%
|10
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|8
|10
|Отборы
|19
|8
|Фолы
|16
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Милан
Расстановка 4‑3‑3
99
Доннарумма
20
Абате
2
Калабрия
17
Сапата
68
Родригес
79
Кессиэ
11
Борини
14
Бакайоко
7
Кастильехо
63
Кутроне
10
Чалханоглу
55
Сепе
2
Якопони
22
Алвеш
95
Бастони
28
Гальоло
17
Барилла
5
Штулац
9
Чераволо
77
Биабиани
45
Инглезе
10
Чичиретти
Парма
Расстановка 4‑3‑3
"Милан" одержал победу над "Пармой" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает "Советский спорт". Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу одноименной команды.
Газета.Ru08:27
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