Футбол

«Милан» одержал волевую победу над «Пармой» в матче чемпионата Италии
Газета.Ru
08:27

Милан — Парма
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
49′
Роберто Инглезе
Хосе Маури
Фабио Борини
53′
Патрик Кутроне
55′
61′
Жонатан Биабиани
62′
Жервиньо
Амато Чичиретти
Фабио Борини
70′
Франк Кессиэ
71′
72′
Симоне Якопони
78′
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
83′
Альберто Грасси
Фабио Чераволо
Сусо
Самуэль Кастильехо
89′
Самуэль Кастильехо
90′+6′
"Милан" одержал победу над "Пармой" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает "Советский спорт". Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу одноименной команды.
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