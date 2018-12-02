Футболисты "Милана" на своем поле обыграли "Парму" в 14-м туре чемпионата Италии. Воскресная игра в Милане завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На гол Роберто Инглезе (49-я минута) "Милан" ответил точными ударами Патрика Кутроне (55) и Франка Кессиэ (71, с пенальти).

«Милан» одержал волевую победу над «Пармой» в чемпионате Италии

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