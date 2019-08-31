Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Милан» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Брешию»

«Милан» обыграл «Брешию» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил на 12-й минуте Хакан Чалханоглу.
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