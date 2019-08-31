Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUГол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Брешией»

«Милан» нанес поражение «Брешии» в матче второго тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Хакан Чалханоглу.
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«Милан» победил «Брешию»

Спорт-Экспресс14:06

«Милан» взял верх над «Брешией», одержав первую победу в чемпионате

Советский спорт13:56

«Милан» одержал первую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Брешию»

Чемпионат13:56

«Милан» впервые выиграл при Джампаоло, победив «Брешию» (1:0) благодаря голу Чалханоглу

Sports.ru13:58

Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Брешией»

Sportbox.RU13:57

Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Брешией»

Матч ТВ13:57

«Милан» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Брешию»

Sport24.ru14:03
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:38, Вашингтон
Происшествия

Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой

Интерфакс 12:50
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

Вести.Ru 11:38
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Наука

Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ

Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru вчера в 05:40
Политика

МАКС поставил абсолютный рекорд посещаемости

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в субботу, 31 августа, посетили более 173 тысяч человек.
Вести.Ru 10:46
Политика

Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Происшествия

Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Культура

Иллюстрации к стихотворению Хармса и экслибрисы покажут на выставке в Махачкале

Выставка иллюстраций к одному из стихотворений Даниила Хармса и экслибрисов (книжных знаков с именем владельца, которые наклеиваются на книгу) по мотивам произведений Александра Пушкина пройдет в сентябре в Театре поэзии в Махачкале.
ТАСС 08:15
Экономика

«Рошен» оспорила 62,7 млн налогов и штрафов фабрики в Липецке

Кондитерская корпорация «Рошен» экс-президента Украины Петра Порошенко подала апелляцию на 62,7 млн налогов и штрафов, начисленных липецкой фабрике, сообщили в Арбитражном суде Липецкой области.
Взгляд.ру 00:26
Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

Вести.Ru 10:56
Политика

Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Армия и оружие

В ДНР в результате обстрела ВСУ сгорел дом

ИА Новороссия 08:25
Армия и оружие

США засекли маневры российского военного спутника

Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.
ТАСС вчера в 20:42
Политика

Кадыров рассказал о встрече с Путиным

Lenta.ru 12:35
Общество

Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти

Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Происшествия

Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне

Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru вчера в 04:14
Происшествия

При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали

На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Теннис

Медведев показал средний палец зрителям на US Open

Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Газета.Ru 04:58
Политика

ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой

Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Гаджеты

Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7

Начиная с 14 августа компания Microsoft заблокировала установку обновлений Windows 7 и Windows Server 2008 R2, которые были подписаны с использованием сертификата SHA-2.
3DNews 02:04
Кино

На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

Премьера фильма "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса состоялась в субботу в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля.
ТАСС 12:58
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ

Sportbox.RU 14:22
Происшествия

В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь

Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.
РИА Новости 14:07
Происшествия

Пассажирский автобус загорелся на Тверской в центре Москвы

Рейсовый автобус загорелся в центре Москвы на Тверской улице вблизи Пушкинской площади, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Интерфакс 14:33
Политика

Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил польской стороне присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.
RT на русском 13:53
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
Происшествия

В Киргизии во время заплыва пропал глава Российско-Киргизского фонда

В Киргизии во время попытки переплыть озеро Иссык-Куль пропал глава правления Российско-Киргизского фонда развития Эркин Асрандиев, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
РЕН ТВ 13:00
Общество

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Автоспорт

Квят: что-то с машиной было совсем не так, были проблемы с подвеской

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят сообщил, что он не сумел показать в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1 результат выше 18-го из-за технических проблем с машиной.
Чемпионат 11:55
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