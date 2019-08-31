Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Милан» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Брешию»

«Милан» обыграл «Брешию» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил на 12-й минуте Хакан Чалханоглу.
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«Милан» победил «Брешию»

Спорт-Экспрессвчера в 14:06

Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Брешией»

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«Милан» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Брешию»

Sport24.ruвчера в 14:03

«Милан» впервые выиграл при Джампаоло, победив «Брешию» (1:0) благодаря голу Чалханоглу

Sports.ruвчера в 13:58

Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Брешией»

Sportbox.RUвчера в 13:57

«Милан» взял верх над «Брешиа», одержав первую победу в чемпионате

Советский спортвчера в 13:56

«Милан» одержал первую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Брешию»

Чемпионатвчера в 13:56
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Здоровье

Названы ранние признаки диабета

Специалисты из The Global Diabetes Community рассказали о симптомах диабета, которые люди могут спутать с признаками менее опасных заболеваний.
РИА Новости вчера в 21:11
Гаджеты

Apple выпустит ярлык для поиска потерянных вещей

Американская компания Apple оставила в системе iOS 13 устройство B389 в виде круглого ярлыка с «яблочным» логотипом.
iReactor вчера в 20:12
Происшествия

В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами

В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Происшествия

Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии

Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Финансы

Всемирный банк выделит $1,5 млрд Пакистану

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, представитель Всемирного банка сообщил пакистанскому министру, что в текущем финансовом году Исламабад получит 1,5 миллиарда долларов льготных кредитов в рамках действующей программы сотрудничества.
REGNUM вчера в 06:21
Футбол

Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»

Газета.Ru 06:31
Общество

Минтруд назвал число работающих пенсионеров

В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Происшествия

В Брянске подросток умер после избиения полицейским

В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
Газета.Ru 07:05
Политика

Спикер Госдумы назвал руководство Польши ущербным

Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Lenta.ru 06:29
Происшествия

Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем Юбере

Газета.Ru 06:36
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Здоровье

Названа смертельная опасность использования туалетной бумаги

Иностранные специалисты пришли к выводу, регулярное использование туалетной бумаги может быть крайне опасным для здоровья.
iReactor вчера в 21:06
Армия и оружие

Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям

РИА Новости 06:12
Происшествия

В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека

«Сегодня, около 6:20 на 135-м км автодороги Белгород — Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 03:54
Политика

Правила призыва в армию изменились в России

Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Хоккей

Двенадцатый сезон КХЛ стартует матчем между ЦСКА и «Авангардом»

ТАСС вчера в 17:11
Армия и оружие

США проводят испытания ПЛ класса «Вирджиния» с телескопической мачтой визуализации

Военное обозрение 06:23
Происшествия

Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе

Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Армия и оружие

Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика

Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Армия и оружие

Грузинские силовики сбили беспилотник Южной Осетии на линии границы

Беспилотный летательный аппарат, патрулировавшй границу с Грузией в окрестностях населенного пункта Уиста, был сбит в воскресенье грузинской стороной, сообщили в Комитете госбезопасности (КГБ) закавказской республики.
ТАСС 07:20
Общество

Около 130 тыс. человек посетили площадки фестиваля «PRO лето» в Москве

Более 40 тыс. человек приняли участие в фестивале "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова в субботу.
ТАСС 02:59
Единоборства

Бокс. Ломаченко победил Кэмпбелла единогласным решением судей

Главным боем на арене «О2» стал поединок в легком весе между Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.
Bookmaker-ratings.ru 01:37
Интернет

Windows 10 теперь можно переустановить из облака

Если верить описанию в Reset this PC, то там говорится: «Мы услышали мнение некоторых пользователей о возможности установки ОС Windows с помощью высокоскоростного подключения к интернету для ускорения процесса».
The GEEK 03:26
Политика

КПРФ обсудит решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга

КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.
DP.RU 05:28
Политика

В МИД РФ заявили, что СССР спас европейскую демократию от уничтожения

В МИД России заявили, что Советский союз спас европейскую демократию от уничтожения.
РЕН ТВ 07:15
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Происшествия

В Саратове мужчина зарезал родившуюся с патологией дочь

В Саратове мужчина зарезал двухмесячную дочь с врожденной патологией. Об этом сообщается на сайте областного управления СК России.
РБК 02:44
Футбол

«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо»

Полузащитник Оскар Хильемарк стал игроком московского «Динамо».
Sportbox.RU 07:23
Здоровье

Пет-терапия: как животные помогают в реабилитации больных детей

Анималотерапия или пет-терапия — это вид лечения при помощи контакта с представителями животного мира.
Pravda.Ru 06:05
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