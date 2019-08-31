Футбол
Sport24.ru«Милан» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Брешию»
«Милан» обыграл «Брешию» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил на 12-й минуте Хакан Чалханоглу.
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«Милан» впервые выиграл при Джампаоло, победив «Брешию» (1:0) благодаря голу Чалханоглу
Sports.ruвчера в 13:58
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Здоровье
Названы ранние признаки диабета
Специалисты из The Global Diabetes Community рассказали о симптомах диабета, которые люди могут спутать с признаками менее опасных заболеваний.
РИА Новости вчера в 21:11
Гаджеты
Apple выпустит ярлык для поиска потерянных вещей
Американская компания Apple оставила в системе iOS 13 устройство B389 в виде круглого ярлыка с «яблочным» логотипом.
iReactor вчера в 20:12
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Финансы
Всемирный банк выделит $1,5 млрд Пакистану
По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, представитель Всемирного банка сообщил пакистанскому министру, что в текущем финансовом году Исламабад получит 1,5 миллиарда долларов льготных кредитов в рамках действующей программы сотрудничества.
REGNUM вчера в 06:21
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Происшествия
В Брянске подросток умер после избиения полицейским
В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
Газета.Ru 07:05
Политика
Спикер Госдумы назвал руководство Польши ущербным
Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Lenta.ru 06:29
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Здоровье
Названа смертельная опасность использования туалетной бумаги
Иностранные специалисты пришли к выводу, регулярное использование туалетной бумаги может быть крайне опасным для здоровья.
iReactor вчера в 21:06
Происшествия
В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека
«Сегодня, около 6:20 на 135-м км автодороги Белгород — Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 03:54
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Хоккей
Двенадцатый сезон КХЛ стартует матчем между ЦСКА и «Авангардом»
ТАСС вчера в 17:11
Армия и оружие
США проводят испытания ПЛ класса «Вирджиния» с телескопической мачтой визуализации
Военное обозрение 06:23
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Армия и оружие
Грузинские силовики сбили беспилотник Южной Осетии на линии границы
Беспилотный летательный аппарат, патрулировавшй границу с Грузией в окрестностях населенного пункта Уиста, был сбит в воскресенье грузинской стороной, сообщили в Комитете госбезопасности (КГБ) закавказской республики.
ТАСС 07:20
Общество
Около 130 тыс. человек посетили площадки фестиваля «PRO лето» в Москве
Более 40 тыс. человек приняли участие в фестивале "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова в субботу.
ТАСС 02:59
Единоборства
Бокс. Ломаченко победил Кэмпбелла единогласным решением судей
Главным боем на арене «О2» стал поединок в легком весе между Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.
Bookmaker-ratings.ru 01:37
Интернет
Windows 10 теперь можно переустановить из облака
Если верить описанию в Reset this PC, то там говорится: «Мы услышали мнение некоторых пользователей о возможности установки ОС Windows с помощью высокоскоростного подключения к интернету для ускорения процесса».
The GEEK 03:26
Политика
КПРФ обсудит решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга
КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.
DP.RU 05:28
Политика
В МИД РФ заявили, что СССР спас европейскую демократию от уничтожения
В МИД России заявили, что Советский союз спас европейскую демократию от уничтожения.
РЕН ТВ 07:15
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Происшествия
В Саратове мужчина зарезал родившуюся с патологией дочь
В Саратове мужчина зарезал двухмесячную дочь с врожденной патологией. Об этом сообщается на сайте областного управления СК России.
РБК 02:44
Футбол
«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо»
Полузащитник Оскар Хильемарк стал игроком московского «Динамо».
Sportbox.RU 07:23
Здоровье
Пет-терапия: как животные помогают в реабилитации больных детей
Анималотерапия или пет-терапия — это вид лечения при помощи контакта с представителями животного мира.
Pravda.Ru 06:05