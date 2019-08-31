Футбол
Чемпионат«Милан» одержал первую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Брешию»
Результативную передачу в актив записал нападающий Сусо. Для «Милана» эта победа стала первой в чемпионате Италии в нынешнем сезоне. В стартовом туре команда Марко Джампаоло на выезде проиграла "Удинезе" (0:1).
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«Милан» впервые выиграл при Джампаоло, победив «Брешию» (1:0) благодаря голу Чалханоглу
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