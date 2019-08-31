Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Милан» одержал первую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Брешию»

Результативную передачу в актив записал нападающий Сусо. Для «Милана» эта победа стала первой в чемпионате Италии в нынешнем сезоне. В стартовом туре команда Марко Джампаоло на выезде проиграла "Удинезе" (0:1).
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«Милан» победил «Брешию»

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Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Брешией»

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«Милан» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Брешию»

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Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Брешией»

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Советский спортвчера в 13:56

«Милан» одержал первую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Брешию»

Чемпионатвчера в 13:56
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:30, Вашингтон
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Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию

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РБК 01:13
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РБК вчера в 16:36
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С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
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AS назвал действия Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия

Авторитетное испанское издание AS назвало действия защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия.
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В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией

В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане

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Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали

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Названы ранние симптомы диабета

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52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

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Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам

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Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
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«Хочется волком выть». Исповедь матерей, чьи дети погибли в Беслане

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Эрдоган предупредил США об отсутствии терпения по Сирии

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У гостей отличился Мартин Брайтвайт. У «Бетиса», одержавшего первую викторию в чемпионате, теперь три очка.
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Самолет разбился во время авиашоу в Канаде

Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры.
Lenta.ru вчера в 22:13
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«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале

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Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%

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Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

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В Сети появился постер смартфона Samsung Galaxy A90 5G

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Коминтерново в огне: после обстрела ВСУ на юге ДНР вспыхнули пожары

Обстрел населенных пунктов на юге ДНР начался днем.
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Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
Lenta.ru вчера в 20:04
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