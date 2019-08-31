Результативную передачу в актив записал нападающий Сусо. Для «Милана» эта победа стала первой в чемпионате Италии в нынешнем сезоне. В стартовом туре команда Марко Джампаоло на выезде проиграла "Удинезе" (0:1).

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Космос Робот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС Под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова робот "Федор" на МКС воспользовался дрелью и полотенцем на МКС.

Политика В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан» Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер ввёл режим ЧС в связи с приближением урагана «Дориан».

Футбол Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли» Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.

Политика Зеленский хочет заниматься бизнесом с США Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом инвестиции и бизнес между странами.

Политика Луценко назвали акционером подпольных казино Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко является "акционером" сети подпольных казино.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Теннис Теннисиста Медведева оштрафовали за поведение на матче US Open Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на $9 тыс. за поведение в матче третьего круга Открытого чемпионата Соединенных Штатов (US Open).

Происшествия В Норвегии разбился вертолет, четыре пассажира погибли На севере Норвегии неподалеку от города Альто разбился вертолет с шестью пассажирами на борту. Об этом сообщает спасательная служба страны.

Происшествия В Эссене во время концерта обрушилась сцена Более 20 человек пострадали в субботу при обрушении сцены, которое произошло во время концерта рэп-исполнителей Casper и Marteria в германском городе Эссен.

Происшествия Французский гонщик Антуан Юбер умер после аварии на этапе «Формулы-2» Французский пилот Антуан Юбер из команды BWT Arden умер от полученных травм после серьезной аварии во время гонки на этапе "Формулы-2" в Бельгии, сообщила Международная автомобильная федерация.

Хоккей «Локо» стал победителем молодежного Кубка мира Напомним, что бронзу на турнире взяла финская команда «Кярпят», которая в матче за третье место обыграла «Ред Булл» со счетом 7:4. «Локо» выиграл молодежный Кубок мира второй год подряд.

Наука Физики приблизились в создании суперкомпьютера будущего Сообщается, что результаты эксперимента позволили физикам приблизиться к получению двумерных структур, в которых смогли бы существовать майорановские фермионы, подходящие на роль кубитов в квантовых машинах.

Происшествия Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.

Политика Медведчук посетил украинских заключенных в СИЗО «Лефортово» Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что посетил в СИЗО "Лефортово" украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка.

Политика В Донецке открыли памятник Захарченко Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.