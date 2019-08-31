Результативную передачу в актив записал нападающий Сусо. Для «Милана» эта победа стала первой в чемпионате Италии в нынешнем сезоне. В стартовом туре команда Марко Джампаоло на выезде проиграла "Удинезе" (0:1).

Происшествия Годовалого малыша, который потерялся в Башкирии, нашли мертвым Мать Хабирова Тимура призналась, что задушила и закопала его во дворе Годовалого малыша из Дюртюлинского района Башкирии Хабирова Тимура, которого искали всей республикой, нашли мертвым, об этом сообщает группа "Лиза Алерт Башкортостан" Юный житель села Исмаилово найден погибшим после того, как мать ребенка, дала признательные показания.

Политика США, Украина и Польша подписали газовое соглашение В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".

Политика Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.

Наука Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.

Армия и оружие СМИ: индийские пилоты на МАКС-2019 испытали в воздухе истребитель МиГ-35 Летчики ВВС Индии совершили полеты на истребителе МиГ-35 во время авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском, а также получили возможность познакомиться с новейшим истребителем Су-57Э.

Недвижимость Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.

Транспорт В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Политика Зеленский пообещал отставку нового правительства в случае невозможности снизить тарифы Новое украинское правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком будет отправлено в отставку, если не сможет найти модель, которая позволит снизить тарифы на коммунальные услуги.

Шоу-бизнес Ксения Собчак растит сына как принца Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.

Футбол Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».

Политика Зеленский: Богдан был не прав, когда поехал в Сан-Тропе в День Украины Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава его офиса Андрей Богдан был не прав, когда поехал "гулять в Сан-Тропе" на День независимости страны.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Сообщалось, что новый фильм американского режиссера в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей.

Политика Зеленский хочет заниматься бизнесом с США Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом инвестиции и бизнес между странами.

Гаджеты Xiaomi показала новый Redmi Note 8 Pro Китайская компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новую линейку бюджетных мобильных устройств Redmi.

Футбол Селюк объяснил, почему не состоялся трансфер Аршавина в «Барселону» Футбольный функционер Дмитрий Селюк назвал причину, по которой не состоялся трансфер Андрея Аршавина из «Зенита» в «Барселону».

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Космос Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.

Футбол «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро оформил дубль В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:0. Хозяева открыли счет в матче уже на 2-й минуте.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Единоборства Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.