Футбол

«Милан» обыграл «Сассуоло» и поднялся на третье место в Серии АRT на русском 14:06

Милан — Сассуоло
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Поль Лирола
35′
Тьемуэ Бакайоко
37′
Лукас Пакета
51′
Тьемуэ Бакайоко
Лукас Биглия
56′
63′
Мануэль Локателли
Мехди Бурабия
64′
Андреа Консильи
68′
Франческо Маньянелли
Джанлука Пеголо
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
73′
74′
Филип Джуричич
Алессандро Матри
Кшиштоф Пионтек
Патрик Кутроне
84′
Рикардо Родригес
90′+2′
Гости завершали матч вдесятером, после того как на 64-й минуте прямую красную карточку получил голкипер Андреа Консильи. «Милан» набрал 48 очков и опередил «Интер» в турнирной таблице Серии А, поднявшись на третье место. «Сассуоло» с 31 очком остался 11-м.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Милан» продлил беспроигрышную серию благодаря автоголу

Матч ТВ13:57

«Милан» одержал четвертую победу кряду и поднялся на третье место в серии А

Советский спорт13:56

Вратарь «Сассуоло» Консильи сбил Пионтека за пределами штрафной и был удален

Sports.ru13:32

«Милан» обошёл «Интер» и поднялся на 3-е место в Серии А, обыграв «Сассуоло»

Чемпионат13:58

Автогол игрока «Сассуоло» вывел «Милан» на третье место

Евро-футбол.ру13:56

«Милан» обыграл «Сассуоло» и поднялся на третье место

Спорт-Экспресс14:05

«Милан» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.05) на матч 26 тура чемпионата Италии 2 марта 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:21, Ашберн
Армия и оружие

За беженцами лагеря «Эр-Рукбан» едет колонна автобусов

Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Пассажирский самолет при посадке в Пулково выкатился за пределы полосы

Обновлено в 15:04
Политика

В Греции по запросу Украины задержан россиянин

Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку

Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на Люблинской улице, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток

Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия

Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве

Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали 8 школьников

Обновлено в 14:29
Хоккей

Болельщики «Спартака» устроили драку с полицией во время матча со СКА

Обновлено в 14:03
Общество

Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов

Обновлено в 02:36
Происшествия

Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

Обновлено в 07:39
Политика

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с американским госсекретарём Майком Помпео ситуацию в Венесуэле, а также возможность проведения двусторонних консультаций по венесуэльской тематике.
Обновлено в 12:49
Транспорт

Пассажирам «Аэрофлота» предложили есть йогурт пальцами

Бортпроводники авиарейса Екатеринбург — Москва авиакомпании «Аэрофлот» раздали пассажирам йогурты, но ложек не выдали.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Адвоката Галину Музыку, чей подзащитный обвинил полицейских в избиении, нашли мертвой в Иркутской области

Как рассказал интернет-изданию «Медиазона» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко, женщина должна была взять объяснение у своего подзащитного Михаила Загвоздина.
Обновлено в 14:59
Происшествия

В Париже девять человек задержали в ходе протестов «желтых жилетов»

Обновлено в 09:51
Политика

На митинге в Александрии Порошенко ударил девушку по лицу

Обновлено в 11:50
Политика

Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»

У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.
Обновлено в 07:04
Теннис

Федерер завоевал 100-й титул в карьере

Обновлено в 12:32
Кино

Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Российский актер Алексей Серебряков подчеркнул, что считает себя "абсолютно русским человеком", тем самым ответив на множественные обвинения в русофобии.
Обновлено в 14:40
Политика

В Ростове арестован экс-министр финансов ДНР по прозвищу «Ташкент»

Обновлено в 01:43
Политика

В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с США

Словакия не ведет никаких переговоров о размещении у себя базы США, заявил в четверг глава МИД республики Мирослав Лайчак на мероприятии в словацком городе Кошице с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено 28 февраля в 10:53
Армия и оружие

Генштаб России: США начали разработку стратегии «Троянский конь»

Обновлено в 04:19
Политика

Порошенко сообщил о выделении ЕС €50 млн на поддержку Приазовья

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз выделит Киеву €50 млн на обеспечение безопасности побережья Азовского моря.
Обновлено в 14:41
Футбол

Урал — Зенит 0:1

Обновлено в 05:22
Политика

В УПЦ заявили об участии украинских властей в захвате храмов

В Украинской православной церкви заявили об участии региональных властей в захватах храмов новой церковью.
Обновлено в 13:02
Культура

Скончался украинский писатель и сценарист Василий Портяк

В возрасте 67 лет умер украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк, сообщает на своем сайте Национальный союз кинематографистов Украины.
Обновлено в 13:05
Спорт

Голландским конькобежцам выписывали лекарства от несуществующей астмы

Трое конькобежцев из Нидерландов заявили, что им прописывали лекарства от астмы, которой не было, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
Происшествия

Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию

Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.
Обновлено в 09:45
Политика

Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей»

Созданная в Великобритании атмосфера секретности вокруг расследования "дела Скрипалей" указывает на провокацию против России, заявили в российском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В центре Краснодара произошел пожар на площади 100 кв. м

Пожар произошел в субботу вечером в здании на улице Буденного в центре Краснодара, по предварительным данным, площадь возгорания составляет 100 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 14:23
Экономика

Названы периоды трудового стажа, позволяющие увеличить пенсию

Согласно последним изменениям в пенсионном законодательстве, в 2020 году гражданин РФ, чтобы выйти на пенсию по возрасту, должен будет иметь минимум 11 лет трудового стажа.
Обновлено вчера в 23:51
ещё по теме
Сассуоло
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Модена в регионе Эмилия-Романья. «Сассуоло» основан в 1920 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мапеи», вмещающем 23 717 зрителей. Наивысшим достижением клуба вплоть до сезона 2012/13 стал выход в Серию B в сезоне 2007/08. Чемпион Серии B сезона 2012/13.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное