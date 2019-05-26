Футбол
«Милан» обыграл СПАЛ, но не попал в Лигу чемпионовProstoProSport 16:38
|18′
Хакан Чалханоглу
|21′
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
|23′
Франк Кессиэ
|27′
Иньяцио Абате
Франческо Викари
|28′
Кевин Бонифаци
|36′
Мохамед Фарес
|53′
|63′
Иньяцио Абате
Патрик Кутроне
Тиаго Чонек
|65′
|66′
Франк Кессиэ
Маттиа Валоти
Марко Янкович
|72′
Тиаго Чонек
Серджо Флоккари
|77′
|80′
Фабио Борини
Андреа Конти
|81′
Тьемуэ Бакайоко
Алессандро Мурджиа
Лоренцо Шимич
|90′+1′
|58%
|Владение мячом
|42%
|85%
|Процент точных передач
|76%
|4
|Удары в сторону ворот
|10
|3
|Удары в створ ворот
|8
|5
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|5
|8
|Угловые
|4
|11
|Отборы
|10
|17
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
СПАЛ
Расстановка 3‑5‑2
2
Вивиано
10
Флоккари
23
Викари
14
Бонифаци
29
Ладзари
5
Шимич
95
Янкович
19
Куртич
93
Фарес
7
Антенуччи
37
Петанья
25
Мануэль Рейна
63
Кутроне
22
Мусаккьо
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
2 ×
14
Бакайоко
10
Чалханоглу
8
Сусо
19
Пионтек
12
Конти
Милан
Расстановка 4‑3‑3
У СПАЛ отличились Франческо Викари и Мохамед Фаоес. «Россонери» набрали 68 очков, но из-за побед «Интера» и «Аталанты» заняли лишь пятое место, пробившись в Лигу Европы. СПАЛ финишировал на 13-й строчке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Наука
Физики собрали рекордно большой узор из 111 атомов рубидия в оптической ловушке
Физики из Германии построили бездефектную фигуру из 111 атомов рубидия, пойманных в оптическую ловушку.
Обновлено 24 мая в 05:29
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
РФ проведет наблюдательный полет над США
Обновлено в 19:17
Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы
Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".
Обновлено в 14:58
Автоспорт
Ферстаппен получил штрафные баллы
Одним из ключевых моментов гонки в Монако стал инцидент на пит-лейн, произошедший между Максом Ферстаппеном и Валттери Боттасом.
Обновлено в 11:32
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено в 08:16
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Два человека погибли при крушении самолета в Болгарии
Обновлено в 10:06
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Общество
Москва стала лидером по социальным расходам
Специалисты установили, что наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Камчатке, Чукотке и в Якутии.
Обновлено в 17:36
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Музыка
Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты
Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Шоу-бизнес
Бросивший Шейк Купер сделал заявление о воссоединении с Гагой
Обновлено вчера в 07:04
Хоккей
Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Здоровье
Дома ограниченных возможностей: как калечат детей в интернатах
В Москву за помощью Сегодня в России действуют 109 детских домов-интернатов.
Обновлено в 17:02
Политика
Нетаньяху пригрозил распустить парламент Израиля
Нетаньяху должен сформировать коалицию в Кнессете до 29 мая, но не может этого сделать из-за разногласий партий по поводу законопроекта об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в армию, передает ТАСС со ссылкой на «Кан».
Обновлено в 16:58
Политика
В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»
Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью.
Обновлено в 17:19
Авто
Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье
Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36
Наука
Эксперименты на гиппокампе показали, как улучшать или подавлять память
Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах, которые показали, что верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.
Обновлено 24 мая в 05:27