Футбол

«Милан» обыграл СПАЛ, но не попал в Лигу чемпионовProstoProSport 16:38

СПАЛ — Милан
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Паоло Мацца»
18′
Хакан Чалханоглу
21′
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
23′
Франк Кессиэ
27′
Иньяцио Абате
Франческо Викари
28′
Кевин Бонифаци
36′
Мохамед Фарес
53′
63′
Иньяцио Абате
Патрик Кутроне
Тиаго Чонек
65′
66′
Франк Кессиэ
Маттиа Валоти
Марко Янкович
72′
Тиаго Чонек
Серджо Флоккари
77′
80′
Фабио Борини
Андреа Конти
81′
Тьемуэ Бакайоко
Алессандро Мурджиа
Лоренцо Шимич
90′+1′
2 фото
У СПАЛ отличились Франческо Викари и Мохамед Фаоес. «Россонери» набрали 68 очков, но из-за побед «Интера» и «Аталанты» заняли лишь пятое место, пробившись в Лигу Европы. СПАЛ финишировал на 13-й строчке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Милан» обыграл СПАЛ в 38-м туре Серии А

RT на русском17:16

«Милан» обыграл СПАЛ, но не попал в Лигу чемпионов

ProstoProSport16:38

«Милан» одолел СПАЛ, но остался без Лиги чемпионов

Soccer.ru16:35

«Милан» обыграл СПАЛ, но не смог пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон

Советский спорт16:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Наука

Физики собрали рекордно большой узор из 111 атомов рубидия в оптической ловушке

Физики из Германии построили бездефектную фигуру из 111 атомов рубидия, пойманных в оптическую ловушку.
Обновлено 24 мая в 05:29
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие

РФ проведет наблюдательный полет над США

Обновлено в 19:17
Политика

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо

Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Общество

Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".
Обновлено в 14:58
Автоспорт

Ферстаппен получил штрафные баллы

Одним из ключевых моментов гонки в Монако стал инцидент на пит-лейн, произошедший между Максом Ферстаппеном и Валттери Боттасом.
Обновлено в 11:32
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено в 08:16
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Происшествия

В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева

Обновлено в 15:03
Происшествия

Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрыться

Обновлено в 12:48
Происшествия

Два человека погибли при крушении самолета в Болгарии

Обновлено в 10:06
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Общество

Москва стала лидером по социальным расходам

Специалисты установили, что наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Камчатке, Чукотке и в Якутии.
Обновлено в 17:36
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 19:06
Музыка

Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты

Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Шоу-бизнес

Бросивший Шейк Купер сделал заявление о воссоединении с Гагой

Обновлено вчера в 07:04
Хоккей

Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Здоровье

Дома ограниченных возможностей: как калечат детей в интернатах

В Москву за помощью Сегодня в России действуют 109 детских домов-интернатов.
Обновлено в 17:02
Политика

Нетаньяху пригрозил распустить парламент Израиля

Нетаньяху должен сформировать коалицию в Кнессете до 29 мая, но не может этого сделать из-за разногласий партий по поводу законопроекта об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в армию, передает ТАСС со ссылкой на «Кан».
Обновлено в 16:58
Политика

В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»

Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью.
Обновлено в 17:19
Авто

Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье

Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36
Наука

Эксперименты на гиппокампе показали, как улучшать или подавлять память

Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах, которые показали, что верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.
Обновлено 24 мая в 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хакан Чалханоглу
Немецкий футболист
Немецкий и турецкий футболист, полузащитник итальянского клуба «Милан» и сборной Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Франк Кесси
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, полузащитник клуба «Милан» и сборной Кот-д’Ивуара.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное