Футбол
«Милан» обыграл СПАЛ, но не попал в Лигу чемпионовProstoProSport вчера в 16:38
|18′
Хакан Чалханоглу
|21′
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
|23′
Франк Кессиэ
|27′
Иньяцио Абате
Франческо Викари
|28′
Кевин Бонифаци
|36′
Мохамед Фарес
|53′
|63′
Иньяцио Абате
Патрик Кутроне
Тиаго Чонек
|65′
|66′
Франк Кессиэ
Маттиа Валоти
Марко Янкович
|72′
Тиаго Чонек
Серджо Флоккари
|77′
|80′
Фабио Борини
Андреа Конти
|81′
Тьемуэ Бакайоко
Алессандро Мурджиа
Лоренцо Шимич
|90′+1′
|58%
|Владение мячом
|42%
|85%
|Процент точных передач
|76%
|4
|Удары в сторону ворот
|10
|3
|Удары в створ ворот
|8
|5
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|5
|8
|Угловые
|4
|11
|Отборы
|10
|17
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
СПАЛ
Расстановка 3‑5‑2
2
Вивиано
10
Флоккари
23
Викари
14
Бонифаци
29
Ладзари
5
Шимич
95
Янкович
19
Куртич
93
Фарес
7
Антенуччи
37
Петанья
25
Мануэль Рейна
63
Кутроне
22
Мусаккьо
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
2 ×
14
Бакайоко
10
Чалханоглу
8
Сусо
19
Пионтек
12
Конти
Милан
Расстановка 4‑3‑3
«Милан» одержал победу над СПАЛ в заключительном туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:2. У миланцев дублем отметился Франк Кесси, один мяч забил Хакан Чалханоглу.
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«Милан» обыграл СПАЛ, но не смог пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон
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