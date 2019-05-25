«Милан» обыграл СПАЛ, но не попал в Лигу чемпионовProstoProSport вчера в 16:38

«Милан» одержал победу над СПАЛ в заключительном туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:2. У миланцев дублем отметился Франк Кесси, один мяч забил Хакан Чалханоглу.

«Милан» обыграл СПАЛ, но не попал в Лигу чемпионов

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