Футбол

«Милан» обыграл СПАЛ, но не попал в Лигу чемпионовProstoProSport вчера в 16:38

СПАЛ — Милан
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Паоло Мацца»
18′
Хакан Чалханоглу
21′
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
23′
Франк Кессиэ
27′
Иньяцио Абате
Франческо Викари
28′
Кевин Бонифаци
36′
Мохамед Фарес
53′
63′
Иньяцио Абате
Патрик Кутроне
Тиаго Чонек
65′
66′
Франк Кессиэ
Маттиа Валоти
Марко Янкович
72′
Тиаго Чонек
Серджо Флоккари
77′
80′
Фабио Борини
Андреа Конти
81′
Тьемуэ Бакайоко
Алессандро Мурджиа
Лоренцо Шимич
90′+1′
«Милан» одержал победу над СПАЛ в заключительном туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:2. У миланцев дублем отметился Франк Кесси, один мяч забил Хакан Чалханоглу.
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