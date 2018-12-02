Футбол

«Милан» обыграл «Парму» благодаря голу с пенальти
Чемпионат
08:32

Милан — Парма
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
49′
Роберто Инглезе
Хосе Маури
Фабио Борини
53′
Патрик Кутроне
55′
61′
Жонатан Биабиани
62′
Жервиньо
Амато Чичиретти
Фабио Борини
70′
Франк Кессиэ
71′
72′
Симоне Якопони
78′
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
83′
Альберто Грасси
Фабио Чераволо
Сусо
Самуэль Кастильехо
89′
Самуэль Кастильехо
90′+6′
В матче 14-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Парму». Встреча состоялась на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 49-й минуте счёт открыл нападающий «Пармы» Роберто Инглезе.
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