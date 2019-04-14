Футбол

«Милан» обыграл «Лацио» в матче Серии АНева Спорт 16:26

Милан — Лацио
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
9′
Ромуло Соуза
48′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
Давиде Калабрия
Диего Лаксальт
67′
Алессио Романьоли
Кристиан Сапата
68′
74′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
Франк Кессиэ
79′
81′
Баштуш
Марко Пароло
Кшиштоф Пионтек
Патрик Кутроне
84′
85′
Луис Альберто
Кристиан Сапата
90′+5′
«Милан» на своём поле принимал «Лацио» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Игра проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Первый тайм получился небогатым на события: командам не удалось открыть счёт.
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