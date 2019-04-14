«Милан» обыграл «Лацио» в матче Серии АНева Спорт 16:26

«Милан» на своём поле принимал «Лацио» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Игра проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Первый тайм получился небогатым на события: командам не удалось открыть счёт.

«Милан» обыграл «Лацио» в матче Серии А

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