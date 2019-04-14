Футбол
«Милан» обыграл «Лацио» в матче Серии АНева Спорт 16:26
|9′
Ромуло Соуза
|48′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
Давиде Калабрия
Диего Лаксальт
|67′
Алессио Романьоли
Кристиан Сапата
|68′
|74′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
Франк Кессиэ
|79′
|81′
Баштуш
Марко Пароло
Кшиштоф Пионтек
Патрик Кутроне
|84′
|85′
Луис Альберто
Кристиан Сапата
|90′+5′
|60%
|Владение мячом
|40%
|87%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|5
|10
|Угловые
|5
|13
|Отборы
|7
|13
|Фолы
|18
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Милан
Расстановка 4‑3‑3
25
Мануэль Рейна
93
Лаксальт
22
Мусаккьо
17
Сапата
68
Родригес
79
Кессиэ
14
Бакайоко
10
Чалханоглу
8
Сусо
63
Кутроне
11
Борини
1
Стракоша
3
Фелипе
33
Ачерби
16
Пароло
27
Ромуло
21
Милинкович-Савич
6
Лейва
10
Альберто
14
Дурмиси
20
Кайседо
17
Иммобиле
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
«Милан» на своём поле принимал «Лацио» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Игра проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Первый тайм получился небогатым на события: командам не удалось открыть счёт.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:18, Ашберн
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