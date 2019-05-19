Футбол

«Милан» обыграл «Фрозиноне» в матче чемпионата ИталииРИА Новости 14:08

Милан — Фрозиноне
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Иньяцио Абате
49′
Тьемуэ Бакайоко
Патрик Кутроне
51′
Кшиштоф Пионтек
57′
65′
Марчелло Тротта
Федерико Дионизи
Сусо
66′
75′
Андреа Бегетто
Лука Вальцаниа
77′
Камилло Чиано
Даниэль Чиофани
Кшиштоф Пионтек
Самуэль Кастильехо
81′
Иньяцио Абате
Андреа Конти
84′
"Милан" на своем поле победил "Фрозиноне" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Кшиштоф Пёнтек (на 57-й минуте) и Сусо (66).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Милан» третий раз подряд побеждает в чемпионате Италии

Газета.Ru15:14

«Милан» обыграл «Фрозиноне» и вышел на четвертое место в чемпионате

Советский спорт14:23

«Милан» обыграл «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Sport24.ru13:50

Голы Пёнтека и Сусо принесли «Милану» третью победу подряд в чемпионате Италии

Чемпионат13:57

Милан - Фрозиноне - 2:0. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ14:39

«Милан» не без приключений обыграл вылетевший «Фрозиноне»

Евро-футбол.ру13:53

«Милан» победил «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс13:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:20, Ашберн
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Чартерные полеты из России в Египет могут вновь отложить

Как пояснил собеседник агентства, египетские власти должны гарантировать безопасность российских граждан прежде, чем курорты страны смогут вновь массово принимать наших туристов.
Обновлено в 11:30
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Обновлено в 12:27
Футбол

ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ

19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).
Обновлено в 12:54
Политика

Экс-советник Януковича намерен расследовать «преступления Порошенко»

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намеревается подать в суд заявления о преступлениях действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
Обновлено в 14:46
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
Обновлено в 09:12
Наука

Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено вчера в 04:23
Политика

Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Изгонявший бесов мужчина избил пенсионерку в московском храме

Обновлено в 08:55
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Авто

Новый Nissan Sylphy представят уже в июле

Новый автомобиль выполнен с использованием фирменного языка дизайна Vmotion 2.0 и оснащен технологией Nissan Intelligent Mobility.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус

Междугородний автобус перевозчика Flixbus попал в ДТП на автобане близ Лейпцига.
Обновлено в 13:38
Происшествия

В Петербурге мотоциклист въехал в группу подростков

Обновлено в 13:19
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

Обновлено в 09:31
Энергетика

Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом обсудил ситуацию на рынке нефти, вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном не затрагивался.
Обновлено в 10:05
Футбол

«Падерборн» сыграет в бундеслиге в следующем сезоне

Сезон-2019/20 станет для «Падерборна» вторым в бундеслиге в своей истории — ранее клуб провел лишь один год в высшем немецком дивизионе в сезоне-2014/15, заняв последнее место.
Обновлено в 12:28
Политика

Порошенко пожелал Зеленскому удачного президентства

Петр Порошенко, действующий президент Украины, пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому удачи в работе.
Обновлено в 14:15
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова

В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

«Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице

У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.
Обновлено в 11:33
Футбол

«Шахтер» стал чемпионом Украины

Обновлено в 12:11
Футбол

«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат Турции

«Галатасарай» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшекир» в матче 33-го тура чемпионата Турции.
Обновлено в 14:12
Политика

Зеленский намерен бороться за возвращение на Украину «узников Кремля»

Боремся за возвращение домой узников Кремля.
Обновлено в 10:28
Спорт

Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

Женская сборная России по художественной гимнастике стала триумфатором юношеского чемпионата Европы, который проходит в азербайджанском Баку.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Обновлено в 08:20
Хоккей

Еременко подписал новый контракт с московским «Динамо»

Двукратный чемпион мира в составе сборной России голкипер Александр Еременко заключил новый контракт с московским "Динамо", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу

41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Общество

Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube

Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Жилой дом в Германии обрушился из-за взрыва газа

В Баварии из-за взрыва газа разрушился жилой дом. В результате происшествия пострадал один человек.
Обновлено в 11:59
Кино

Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»

Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
Обновлено в 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фрозиноне
Спортивный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Фрозиноне, выступающий в Серии А. Основан в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Стадио Матуза», вмещающем 9680 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное