Футбол

«Милан» обыграл «Фрозиноне» и вышел на четвертое место в чемпионатеСоветский спорт 14:23

Милан — Фрозиноне
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Иньяцио Абате
49′
Тьемуэ Бакайоко
Патрик Кутроне
51′
Кшиштоф Пионтек
57′
65′
Марчелло Тротта
Федерико Дионизи
Сусо
66′
75′
Андреа Бегетто
Лука Вальцаниа
77′
Камилло Чиано
Даниэль Чиофани
Кшиштоф Пионтек
Самуэль Кастильехо
81′
Иньяцио Абате
Андреа Конти
84′
В заключительном туре Милан на выезде сыграет против СПАЛа, а Фрозиноне на свое поле примет Кьево.
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