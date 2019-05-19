«Милан» обыграл «Фрозиноне» и вышел на четвертое место в чемпионатеСоветский спорт 14:23

В заключительном туре Милан на выезде сыграет против СПАЛа, а Фрозиноне на свое поле примет Кьево.

«Милан» обыграл «Фрозиноне» и вышел на четвертое место в чемпионате

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