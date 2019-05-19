«Милан» обыграл «Фрозиноне» в матче Серии АRT на русском 13:56

"Милан" одержал победу над "Фрозиноне" в матче предпоследнего, 37-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на стадионе "Сан-Сиро", завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Победу «Милану» принесли голы Кшиштофа Пёнтека и Сусо, забивших на 57-й и 66-й минутах соответственно.

«Милан» обыграл «Фрозиноне» в матче Серии А

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