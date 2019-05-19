Футбол

«Милан» обыграл «Фрозиноне» в матче Серии АRT на русском 13:56

Милан — Фрозиноне
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Иньяцио Абате
49′
Тьемуэ Бакайоко
Патрик Кутроне
51′
Кшиштоф Пионтек
57′
65′
Марчелло Тротта
Федерико Дионизи
Сусо
66′
75′
Андреа Бегетто
Лука Вальцаниа
77′
Камилло Чиано
Даниэль Чиофани
Кшиштоф Пионтек
Самуэль Кастильехо
81′
Иньяцио Абате
Андреа Конти
84′
"Милан" одержал победу над "Фрозиноне" в матче предпоследнего, 37-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на стадионе "Сан-Сиро", завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Победу «Милану» принесли голы Кшиштофа Пёнтека и Сусо, забивших на 57-й и 66-й минутах соответственно.
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